Trump spune că raidurile Serviciului de Imigrare şi Control Vamal din Statele…

migranti, refugiati, copii
Sursa foto: © Viorel Dudau | Dreamstime.com

Trump spune că raidurile Serviciului de Imigrare şi Control Vamal din Statele Unite „nu au mers suficient de departe” / Agenția a stârnit indignare în rândul americanilor pentru tacticile pe care le folosește împotriva migranților

Preşedintele SUA, Donald Trump, a apărat operaţiunile serviciului de Imigrare şi Control Vamal (ICE) într-un interviu acordat postului de televiziune CBS News, după criticile aduse raidurilor care au vizat migranţi, relatează luni agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Conform unei transcrieri a interviului publicată duminică, Trump a fost întrebat dacă unele raiduri au mers prea departe, iar el a răspuns: „Nu. Cred că nu au mers suficient de departe”.

Înregistrări video ale raidurilor au circulat online timp de săptămâni întregi, atrăgând indignare în rândul publicului. Între exemplele citate în interviu s-au numărat utilizarea gazelor lacrimogene, un geam spart al unei maşini şi un incident în care o femeie a căzut la pământ.

Întrebat dacă aprobă astfel de tactici, Trump a spus: „Da, pentru că trebuie să scoţi oamenii afară”, susţinând că mulţi dintre cei vizaţi erau criminali.

Operaţiunile ICE se înscriu în politica de imigrare mai strictă lansată de administraţia Trump, concentrată pe ceea ce aceasta consideră a fi străini şi migranţi infractori care s-au instalat în Statele Unite fără documente legale.

Criticii acuză administraţia de aplicare arbitrară a legii, iar raidurile ICE din mai multe oraşe, uneori efectuate de agenţi mascaţi, au stârnit indignare. Administraţia a ripostat afirmând că astfel de critici creează ostilitate faţă de agenţie şi provoacă atacuri asupra personalului de aplicare a legii.

