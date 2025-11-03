G4Media.ro
Ronnie O’Sullivan, revenire spectaculoasă – Calificare în turul trei de la International…

Ronnie O'Sullivan, de șapte ori campion mondial la snooker, la masa de joc. Englezul este cel mai iubit jucător din istoria acestui sport.
Ronnie O'Sullivan / Sursa foto: Cheong Kam Ka / Xinhua News / Profimedia

Ronnie O’Sullivan, revenire spectaculoasă – Calificare în turul trei de la International Championship la snooker

Ronnie O’Sullivan s-a calificat luni în turul al treilea de la International Championship la snooker, fostul lider mondial revenind pe tabelă contra lui Lam Sanderson după ce a fost condus cu 2-0.

Debutul de meci a fost unul anevoios pentru Ronnie: a cedat primele două frame-uri, iar duelul părea să fie unul dificil pentru englezul în vârstă de 49 de ani.

O’Sullivan a revenit însă puternic în meci: a îmbunătățit procentajele loviturilor de atac, a fost mai inspirat pe faza defensivă (i-au ieșit unele lovituri de siguranță) și a bifat o serie fantastică de șase frame-uri la rând.

Ocupant al locului 5 mondial, O’Sullivan s-a impus cu 6-2 și nu a lăsat loc de interpretări.

Pentru un loc în optimile competiției, O’Sullivan se va duela cu Jack Lisowski, locul 24 mondial.


„International Championship” are loc în China, în perioada 2-9 noiembrie, la Nanjing. Este un turneu de clasament, are premii totale în valoare de £825.000, iar marele câștigător va încasa un cec de £175.000.

Campionul en-titre este Ding Junhui, la ediția din 2024.

