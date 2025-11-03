Ronnie O’Sullivan, revenire spectaculoasă – Calificare în turul trei de la International Championship la snooker

Ronnie O’Sullivan s-a calificat luni în turul al treilea de la International Championship la snooker, fostul lider mondial revenind pe tabelă contra lui Lam Sanderson după ce a fost condus cu 2-0.

Debutul de meci a fost unul anevoios pentru Ronnie: a cedat primele două frame-uri, iar duelul părea să fie unul dificil pentru englezul în vârstă de 49 de ani.

O’Sullivan a revenit însă puternic în meci: a îmbunătățit procentajele loviturilor de atac, a fost mai inspirat pe faza defensivă (i-au ieșit unele lovituri de siguranță) și a bifat o serie fantastică de șase frame-uri la rând.

Ocupant al locului 5 mondial, O’Sullivan s-a impus cu 6-2 și nu a lăsat loc de interpretări.

Pentru un loc în optimile competiției, O’Sullivan se va duela cu Jack Lisowski, locul 24 mondial.

„¿𝑷𝒓𝒆𝒔𝒔𝒖𝒓𝒆?” 🥶 Ronnie O’Sullivan remonta un 2-0 ante Sanderson Lam y paga otra ronda en Nanjing.#InternationalChampionship pic.twitter.com/CWyeurObWl — Eurosport.es (@Eurosport_ES) November 3, 2025

Ronnie O’Sullivan wins a fourth consecutive frame to claim his 1311th career century 💥 pic.twitter.com/56h2tOOYqP — TNT Sports (@tntsports) November 3, 2025



„International Championship” are loc în China, în perioada 2-9 noiembrie, la Nanjing. Este un turneu de clasament, are premii totale în valoare de £825.000, iar marele câștigător va încasa un cec de £175.000.

Campionul en-titre este Ding Junhui, la ediția din 2024.