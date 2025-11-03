Ronnie O’Sullivan, la un nou început în snooker: „Nu mai e o corvoadă, e o plăcere”

Ronnie O’Sullivan a avut parte de un debut spectaculos la International Championship de snooker: s-a impus în frame decisiv cu Allan Taylor, după un meci în care a reușit patru break-uri de peste o sută de puncte. Vestea bună pentru fanii celui supranumit „The Rocket” este aceea că fostul lider mondial a redescoperit plăcerea de a juca snooker.

Ronnie O’Sullivan spune că și-a regăsit plăcerea de a juca snooker

Ronnie a avut parte de un meci dificil cu Taylor, victoria conturându-se într-un frame decisiv, scor 6-5.

O’Sullivan a avut momente strălucitoare de meci, el bifând patru break-uri de peste o sută de puncte.

Mai mult decât jocul în sine, Ronnie mărturisește că se bucură să fie la „masa verde” mai mult decât în orice altă perioadă din ultimii zece ani ai carierei sale.

„Îmi place să joc, nu pare niciodată o corvoadă când joci bine. Întotdeauna cred că, dacă joc bine, rezultatele nu contează cu adevărat.

Îmi place să joc mai mult decât mi-a plăcut în ultimii zece ani”, transmite O’Sullivan într-un interviu pentru TNT Sports.

„Aș fi fost dezamăgit dacă aș fi pierdut. Nu pentru că Allan nu merita să câștige, ci mai degrabă pentru că îmi place să joc”, completează Ronnie.

„Cred că atunci când joc bine, publicul apreciază loviturile și construirea break-urilor. Când intru în ritm, temperatura din sală crește puțin”, a adăugat O’Sullivan.

Break-urile lui Ronnie au fost de 93, 62, 110, 130, 129 și 128 de puncte.

Următorul meci pentru O’Sullivan (49 de ani) este cel din turul al doilea cu Sanderson Lam.

În acest sezon competițional, jocul lui Ronnie a arătat diferit, iar rezultatele datătoare de speranțe pentru fanii englezului: finală la Saudi Arabia Snooker Masters și sferturi de finală la Xi’an Grand Prix și Shanghai Masters.

„International Championship” are loc în China, în perioada 2-9 noiembrie, la Nanjing. Este un turneu de clasament, are premii totale în valoare de £825.000, iar marele câștigător va încasa un cec de £175.000.

Campionul en-titre este Ding Junhui, la ediția din 2024.

