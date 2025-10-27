Noua viață a lui Judd Trump, liderul din snooker: Mutat în Dubai, departe de iubita sa din Hong Kong

Judd Trump a fost învins în finala Openului Irlandei de Nord, dar a povestit că trăiește una dintre cele mai interesante perioade ale carierei și vieții sale personale. Liderul mondial din snooker nu regretă faptul că s-a mutat din Marea Britanie sau că se află la peste 6000 de kilometri distanță de iubita sa. Trump spune că a găsit echilibrul între competiție și viața privată.

Judd și-a luat destinul în mâini și a ales, în urmă cu aproape doi ani de zile, să se mute din Marea Britanie.

S-a stabilit în Dubai și se află în prezent la aproximativ 6000 de kilometri distanță de iubita sa, patinatoarea artistică Maisy Ma, cea care locuiește în Hong Kong.

Cu toate că a făcut o serie de modificări importante în viața sa, Judd Trump precizează că este fericit că a reușit să găsească un echilibru între competiție și viața privată.

Judd a fost criticat în dese rânduri că nu-i mai stă capul la snooker și că acesta este motivul pentru care în ultima perioadă nu a mai bătut aproape pe nimeni.

Englezul le-a răspuns însă la masa de joc contestatarilor, iar finala jucată la Openul Irlandei de Nord arată că Trump este în formă.

„Am câștigat o mulțime de evenimente importante de când m-am mutat. Nu are niciun efect asupra formei mele. Nivelul e pur și simplu uriaș în circuitul mondial”, a subliniat Trump, citat de mirror.co.uk.

În vârstă de 36 de ani, Judd a fost învins de bunul prieten Jack Lisowski în finala de duminică, scor 9-8, după un frame decisiv.

De la mutarea în Dubai, Trump a câștigat următoarele competiții: German Masters, World Open, Saudi Arabia Masters, UK Championship și Shanghai Masters: o demonstrație clară că schimbarea de mediu nu i-a afectat concentrarea.

Nici măcar faptul că este departe de iubita sa nu l-a făcut să-și piardă cumpătul.

Judd spune că a ajuns la o maturitate intelectuală care-i permite să gestioneze eficient toate schimbările din viață.

Este încântat de viața în Dubai și spune că marele obiectiv pentru următoarea perioadă este Campionatul Mondial de la Crucible, competiție pe care a câștigat-o la ediția din 2019.

