Scandal în snooker: „Jucătorii vor părăsi turneele”, avertizează liderul mondial Judd Trump

Judd Trump, campion mondial în snooker în 2019, la masa de joc.
Judd Trump / Sursa foto: captură YouTube

Nu este liniște în snookerul mondial, mulți dintre jucătorii de top ai acestui sport lansând un avertisment dur la adresa World Snooker Tour (WTS) și World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA) în legătură cu condițiile precare de la unele turnee din circuit.

Judd Trump, liderul la zi din snooker, a ieșit la atac la adresa conducătorilor acestui sport: britanicul susține că dacă lucrurile nu se schimbă rapid, tot mai mulți jucători de top ar putea refuza participarea la competiții.

Demersul lui Judd este susținut de nume mari ale snookerului precum Mark Selby, Shaun Murphy, Kyren Wilson, Mark Allen sau Ali Carter.

„Cred că nu au existat suficiente schimbări în ultimii ani. Cei mai mulți jucători simt că totul merge pe același drum, că nimic nu se schimbă”, a declarat Judd Trump pentru Metro.

„Vedem tot mai mulți jucători care sar peste turnee. Dacă lucrurile nu se îmbunătățesc, acest trend va continua”, adaugă liderul mondial, citat de express.co.uk.

Trump a ales să nu joace la Scottish Open și Welsh Open în sezonul trecut, englezul precizând că sunt prea multe evenimente care nu oferă condițiile necesare pentru un sport de elită.

„Am ajuns în semifinale, dar condițiile au fost printre cele mai slabe în care am jucat vreodată.

Snookerul este un sport uriaș, nu putem continua în astfel de locuri. Avem bani, avem public — trebuie să arătăm și respect pentru nivelul jocului.

Nu poți juca un turneu major într-un centru de agrement”, a precizat Mark Selby, multiplu campion mondial.

Englezul face referire la turneul Brentwood (English Open), competiție care este dată drept exemplu negativ.

„Încurajăm feedbackul jucătorilor, deja am făcut modificări la evenimentele din China și Germania pe baza sugestiilor primite”, s-a mulțumit să precizeze World Snooker Tour într-un comunicat de presă.

Asociația Jucătorilor Profesioniști de Snooker (PSPA) spune că dacă nu se schimbă ceva, boicotul turneelor nu este doar o simplă amenințare, ci o realitate iminentă.

