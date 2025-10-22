Firmă amendată cu 133.000 de lei în Gorj pentru că a întârziat plata salariilor / Data scadentă stabilită în contractul individual de muncă a fost depășită cu o lună

Un angajator din municipiul Bucureşti, cu puncte de lucru în judeţul Gorj, a fost amendat cu peste 130.000 de lei de către inspectorii de muncă pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, inclusiv pentru plata cu întârziere a salariilor, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Gorj, în perioada 13-17 octombrie au fost efectuate 31 de controale în domeniile relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă.

Ca urmare a deficienţelor constatate, inspectorii de muncă au aplicat 36 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 338.000 de lei. Totodată, au fost dispuse 94 de măsuri cu caracter obligatoriu, menite să corecteze neconformităţile şi să alinieze activitatea angajatorilor la prevederile legale în vigoare.

„Un angajator cu sediul social în municipiul Bucureşti şi puncte de lucru pe raza judeţului Gorj a fost sancţionat cu suma de 133.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, inclusiv pentru plata cu întârziere a drepturilor salariale către angajaţi cu mai mult de o lună de la data scadentă stabilită în contractul individual de muncă, contractul colectiv aplicabil sau regulamentul intern”, se arată în comunicat.

De asemenea, în aceeaşi perioadă, ITM Gorj a desfăşurat Campania Naţională pentru identificarea şi combaterea muncii nedeclarate, precum şi pentru verificarea respectării prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, la angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniul „Jocuri de noroc şi pariuri”.

La nivelul judeţului Gorj, inspectorii de muncă au verificat şapte angajatori, au aplicat 25 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 162.000 de lei, şi au dispus 59 de măsuri obligatorii pentru remedierea abaterilor constatate.

În cadrul acestei campanii, un angajator cu sediul social în judeţul Sibiu a fost sancţionat cu suma de 20.000 de lei pentru primirea la muncă a unei persoane fără a avea încheiat contract individual de muncă anterior începerii activităţii. Acesta a fost identificat pe raza oraşului Turceni.