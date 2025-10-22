Atenţionare de călătorie transmisă de ministerul de Externe pentru Singapore: A fost înăsprită legislația care reglementează ţigaretele electronice / Importul, distribuţia sau posesia unor droguri controlate pot atrage aplicarea pedepsei capitale

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Singapore asupra faptului că autorităţile singaporeze au înăsprit legislaţia care reglementează ţigaretele electronice, prin incriminarea anumitor fapte, transmite News.ro.

Potrivit MAE, este vorba despre:

1. În cazul ţigaretelor electronice care conţin etomidat (cunoscute şi sub denumirea de kpods) şi care intră sub incidenţa juridică a Legii Folosirii Frauduloase a Drogurilor („Misuse of Drugs Act”):

a. posesia, consumul şi refuzul testării sunt pedepsite cu închisoare între 1 şi 10 ani şi amendă penală în cuantum de până la 20.000 SGD, iar, în cazul recidivei, aceste fapte sunt pedepsite cu închisoare între 3 şi 10 ani şi amendă penală în cuantum de până la 20.000 SGD

b. traficul, importul, exportul, producţia neautorizată de droguri din clasa C (din care face parte şi etomidatul) sunt pedepsite cu închisoare între 4 şi 20 de ani şi între 4 şi 15 lovituri corporale.

2. În cazul ţigaretelor electronice care nu conţin etomidat şi care intră sub incidenţa Legii Privind Tutunul – Controlul Publicităţii şi Vânzării („Tobacco – Control of Advertisements and Sale – Act”):

a. deţinerea, achiziţia şi consumul se pedepseşte cu amendă contravenţională în cuantum de până la 2000 SGD.

b. importul, distribuirea, vânzarea sau oferta spre vânzare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de până la 6 luni şi amendă penală în cuantum de până la 10.000 SGD, iar, în cazul recidivei, aceste fapte sunt pedepsite cu închisoare de până la 12 luni şi amendă penală în cuantum de până la 20.000 SGD.

MAE reaminteşte că importul, distribuţia sau posesia fără drept a unor droguri controlate, în conformitate cu legislaţia în vigoare în Republica Singapore, pot atrage aplicarea pedepsei capitale.

Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă pe teritoriul Republicii Singapore, pot apela numărul de urgenţă al Ambasadei României la Singapore: + 65 906 689 71.

Totodată, cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al misiunii diplomatice: + 65 673 550 25, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

MAE recomandă consultarea paginilor web: https://singapore.mae.ro/ şi https://www.mae.ro/.