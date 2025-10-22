G4Media.ro
Ministrul Finanțelor respinge presiunile PSD: Nu ne permitem să creștem salariul minim…

Foto: InquamPhotos / Octav Ganea

Ministrul Finanțelor respinge presiunile PSD: Nu ne permitem să creștem salariul minim astăzi și n-ar trebui să-l creștem

22 Oct

Majorarea salariului minim nu este indicată în prezent din punctul de vedere al competitivităţii economiei, iar discuţiile continuă inclusiv cu privire la menţinerea sumei de 300 lei neimpozabile în salariul minim, a declarat joi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare (PNL), transmite News.ro. El a respins astfel presiunile constante ale PSD pentru creșterea salariului minim, o majorare care ar pune presiune pe mediul privat, dar și pe bugetul de stat, dat fiind că multe prestații sociale plătite din buget sunt direct proporționale cu salariul minim.

”E o discuţie în momentul de faţă în coaliţie pe acest subiect, care nu este încă finalizată. Din punctul meu de vedere, nu ne permitem să creştem salariu minim, astăzi, şi n-ar trebui să-l creştem. În momentul când vom avea un diagnostic foarte clar în coaliţie, vom anunţa acest lucru, dar ca şi atitudine, ca şi direcţie, acesta este punctul meu de vedere, pentru că totuşi trebuie să ne gândim un pic şi la competitivitatea economiei României”, a spus ministrul Finanţelor la un eveniment organizat de Profit.ro.

Alexandru Nazare a arătat că a fost permanent crescut salariul minim, iar din partea mediului de afaceri au fost foarte multe discuţii pe acest subiect şi presiunea ar fi şi mai mare pe companiile mai mici în contextul fiscal actual.

”Dar încă este în discuţie subiectul şi coaliţia va lua o decizie”, a mai spus ministrul.

Potrivit calculelor oficiale, din formula de calcul prevăzută de legislaţia în vigoare ar reieşi un salariu minim de 4.325 lei. La un nivel orientativ de 47% din câştigul salarial mediu brut, suma rezultată ar fi de 4.319 lei. La nivel orientativ de 50%, salariul minim ar ajunge la 4.595 lei, iar la un nivel orientativ de 52% ar merge până la 4.778 lei.

IMM România a propus guvernanţilor ca salariul minim brut pe ţară să fie îngheţat la nivelul actual de 4.050 de lei pentru anul viitor, citând dtele unor sondaje care reflectă ”presiunile majore cu care se confruntă întreprinderile româneşti după implementarea măsurilor din Pachetul 1 de reforme”.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că a vorbit cu comisarul european Roxana Mînzatu, despre o îngheţare a salariului minim, aşa cum îşi doreşte premierul Ilie Bolojan şi aceasta i-a spus că se intră într-o zonă de infringement, dar că o să încerce să aibă o discuţie cu premierul şi va căuta o soluţie.

Marile confederaţii sindicale anunţă o amplă acţiune de protest, în 29 octombrie, la Bucureşti. ”Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenţei şi al lipsei de responsabilitate a celor aflaţi la conducere”, transmis sindicaliştii, care se vor aduna în faţa Guvernului pentru a cere, printre aletele, un salariu minim decent.

  1. Practic in ultimele 6 luni că ar fi guvernat PSD cu Ciolacu sau că ar fi guvernat PSD-PNL-USR ACELEAȘI REZULTATE!
    1. Biciul pe privat
    2. Biciul pe cetățean
    3. Zero reforme pe stat, zero tăieri la speciali, bugetari de lux (nepoți, amante)

