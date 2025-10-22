G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministrul Apărării anunță că orice dronă rusească intră neautorizat în România va…

Altius-RU-drona-rusia
Credit foto: social media / WillWest News / Profimedia

Ministrul Apărării anunță că orice dronă rusească intră neautorizat în România va fi doborâtă de armată

Articole22 Oct • 1.371 vizualizări 1 comentariu

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat miercuri că dronele ruseşti care vor pătrunde pe teritoriul ţării noastre vor fi doborâte.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Moşteanu a fost întrebat dacă următoarea dronă rusească care va pătrunde neautorizat pe teritoriul României va fi doborâtă, transmite Agerpres.

„Cu siguranţă va avea ordinul pilotul sau cei angajaţi în operaţiune vor avea ordinul de a o da jos. Şi azi-noapte am avut drone foarte aproape de graniţa noastră şi am avut avioane din nou în aer şi ale noastre şi ale partenerilor germani şi au avut acest accept de a angaja şi a o da jos dacă va intra în spaţiu aerian românesc”, a spus ministrul Apărării la Palatul Parlamentului.

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat, miercuri, că spaţiul aerian al României nu a fost încălcat de dronele cu care Rusia a atacat în noaptea precedentă localităţile ucrainene de pe malul Dunării, graniţa româno-ucraineană, şi că a fost acordată aprobarea prealabilă pentru doborârea ţintelor aeriene care ar fi pătruns în spaţiul aerian naţional.

O lege votată recent de Parlament, unde doar parlamentarii partidelor extremiste AUR și SOS s-au opus, permite forțelor armate să doboare dronele care intră fără autorizație în spațiul aerian al României.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

1 comentariu

  1. cred ca mesajul corect ar fi fost: daca 1000+ de drone intra in tarain acelasi timp, le vom dobori fara probleme. atunci am fi stat linistiti

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.