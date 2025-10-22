ANALIZĂ Turismul românesc, în scădere față de anul trecut / Cauze: românii au mai puțini bani și a scăzut valoare voucherelor de vacanță / În Argeș, numărul turiștilor a scăzut cu aproape 40% / Doar 17% dintre turiști sunt străini

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

9,67 de milioane de turiști erau înregistrați în România până la finalul lunii august, o scădere cu 162 de mii, față de aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS), prelucrate de G4Media.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Specialiștii din turism pun scăderea pe seama problemelor financiare, considerate mai grele decât anul trecut, dar mai ales pe scăderea cu 60% a valorii tichetelor de vacanță.

Din datele comparative ianuarie – august 2024 și ianuarie – august 2025 se pot observa județele care au avut cele mai mari scăderi ale numărului de turiști.

În topul județelor cu scăderile cele mai drastice sunt Argeș (-38%), Teleorman (-29,8%), Satu Mare (-19,13%), Harghita (-17,8%), Vaslui (-15%) și Prahova (-15%).

De cealaltă parte, județele cu cele mai mari creșteri procentuale sunt Olt (24,2%), Vrancea (22,6%), Călărași (18,7%), Hunedoara (15%), Ialomița (13%), Buzău și Sibiu, câte 10%.

Ca și câștiguri efective în număr de turiști, județele Constanța și Sibiu au cele mai mari creșteri, de 46, respectiv 42 de mii de turiști în plus în 2025, față de 2024.

”Sunt cifre îmbucurătoare pentru județul Sibiu. În piață, totuși oamenii se plâng de traficul de persoane, este considerat foarte împărțit, în sensul că nu vede fiecare unitate și o creștere unitară de 10%. Mulți sunt în stagnare, dacă nu chiar un mic recul, iar alții beneficiază de o creștere. Vorbim totuși de o medie. În plus, sunt multe locuri de cazare în zona de share economy, în regim hotelier”, spune pentru G4Media Alin Chipăilă, directorul Agenției Județene de Turism Sibiu.

Pe aceste date, Sibiul are până acum în total 362 de mii de turiști, cel mai mare număr, în această perioadă, din istoria ultimilor 35 de ani.

Chipăilă spune însă că datele pot fi mincinoase.

”Am fost la evenimentul Destinația Anului, luni, iar acolo ne-am întâlnim cu colegii din țară și am putut discuta puțin. Cu colegii din Constanța, de exemplu, care sunt pe creștere. Dar acum fiecare, cu un ochi râde, cu un ochi plânge, pentru că sunt niște date intermediare, e un eșantion, care poate fi la un moment dat mincinos.

Pe de altă parte, cei din piața HORECA se pot raporta altfel la aceste cifre, față de cum o facem noi. Ei se uită în primul rând la creșterea veniturilor. Mulți preferă mai puțini turiști, dar cu un cost per cameră mai mare”, explică expertul în turism.

O scădere cu 38% a numărului de turiști, de la 234 de mii, la 169 de mii face din Argeș județul cu cea mai mare scădere procentuală din acest an.

”O influență poate avea scăderea valorii voucherelor de vacanță, nu peste tot s-a văzut la fel. Sunt județe care se pliază mai bine pe această zonă. Sunt și zone cu turism balnear. În cazul județului Argeș ar trebui văzută activitatea pensiunilor din zona Transfăgărășanului, însă o scădere de 38% e mare.

S-ar putea să fie o chestie legată pensiuni, dacă unul sau două hoteluri au intrat în renovare, se vede. La fel, poate a fost o raportare a datelor mai defectuoasă. Depinde ce se raportează”, spun specialiștii din domeniu.

La nivelul Consiliului Județean Argeș există un departament al turismului, însă într-o jumătate de zi nu am putut ajunge la ea. Numărul centralei instituției nu funcționează, un număr de mobil pe care apare pe o hârtie oficială este greșit, iar atunci când am găsit mobilul directorului, acesta avea telefonul închis.

Au fost înregistrați în această perioadă în România 1,67 de milioane de turiști străini, ceea ce înseamnă 17,2% din totalul turiștilor din datele INS.

Procentul cel mai mare de turiști străini din totalul celor înregistrați se găsește în București (53,2%), Ilfov (42,13%), Timiș (29,7%), Sibiu (27,8%) și Cluj (22,7%).

Cele mai mici procente sunt în Olt (3,15%), Constanța (2,63%) și Vâlcea (2,12%).

După numărul efectiv de turiști străini, cei mai puțini au ajuns în Teleorman. Până în 1 septembrie 2025 au ajuns aici 103 persoane. Anul trecut erau 145.

Câți turiști au fost înregistrați în perioada 1 ianuarie – 31 august 2025

TOTAL 9676801 CONSTANŢA 1608642 BUCHAREST 1291290 BRAŞOV 924011 CLUJ 443004 SIBIU 405078 BIHOR 389339 PRAHOVA 360834 SUCEAVA 359874 MUREŞ 353865 VÂLCEA 301922 TIMIŞ 236778 IAŞI 221521 MARAMUREŞ 200466 NEAMŢ 189312 ALBA 184591 ARGEŞ 169052 ARAD 158678 CARAŞ-SEVERIN 153739 ILFOV 135691 HARGHITA 131560 HUNEDOARA 131361 BACAU 130303 TULCEA 120745 DOLJ 108055 COVASNA 103332 SATU-MARE 93946 GORJ 91167 GALAŢI 81572 MEHEDINŢI 77911 BUZĂU 75483 DÂMBOVIŢA 71430 BISTRIŢA-NĂSAUD 67895 BRĂILA 62748 VRANCEA 44548 IALOMIŢA 33068 BOTOŞANI 32987 GIURGIU 30840 OLT 29881 VASLUI 27349 SĂLAJ 25789 CALARAŞI 15245 TELEORMAN 1899

Unde au ajuns cei mai mulți turiști străini:

TOTAL 1670893 BUCHAREST 687159 BRAŞOV 131184 SIBIU 112993 CLUJ 100954 TIMIŞ 70428 ILFOV 57175 MUREŞ 56937 CONSTANŢA 42387 BIHOR 42049

Diferența procentuală a numărului de turiști 2024 / 2025 (perioada ianuarie – august)