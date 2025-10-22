ANALIZĂ Turismul românesc, în scădere față de anul trecut / Cauze: românii au mai puțini bani și a scăzut valoare voucherelor de vacanță / În Argeș, numărul turiștilor a scăzut cu aproape 40% / Doar 17% dintre turiști sunt străini
9,67 de milioane de turiști erau înregistrați în România până la finalul lunii august, o scădere cu 162 de mii, față de aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS), prelucrate de G4Media.
Specialiștii din turism pun scăderea pe seama problemelor financiare, considerate mai grele decât anul trecut, dar mai ales pe scăderea cu 60% a valorii tichetelor de vacanță.
Din datele comparative ianuarie – august 2024 și ianuarie – august 2025 se pot observa județele care au avut cele mai mari scăderi ale numărului de turiști.
În topul județelor cu scăderile cele mai drastice sunt Argeș (-38%), Teleorman (-29,8%), Satu Mare (-19,13%), Harghita (-17,8%), Vaslui (-15%) și Prahova (-15%).
De cealaltă parte, județele cu cele mai mari creșteri procentuale sunt Olt (24,2%), Vrancea (22,6%), Călărași (18,7%), Hunedoara (15%), Ialomița (13%), Buzău și Sibiu, câte 10%.
Ca și câștiguri efective în număr de turiști, județele Constanța și Sibiu au cele mai mari creșteri, de 46, respectiv 42 de mii de turiști în plus în 2025, față de 2024.
”Sunt cifre îmbucurătoare pentru județul Sibiu. În piață, totuși oamenii se plâng de traficul de persoane, este considerat foarte împărțit, în sensul că nu vede fiecare unitate și o creștere unitară de 10%. Mulți sunt în stagnare, dacă nu chiar un mic recul, iar alții beneficiază de o creștere. Vorbim totuși de o medie. În plus, sunt multe locuri de cazare în zona de share economy, în regim hotelier”, spune pentru G4Media Alin Chipăilă, directorul Agenției Județene de Turism Sibiu.
Pe aceste date, Sibiul are până acum în total 362 de mii de turiști, cel mai mare număr, în această perioadă, din istoria ultimilor 35 de ani.
Chipăilă spune însă că datele pot fi mincinoase.
”Am fost la evenimentul Destinația Anului, luni, iar acolo ne-am întâlnim cu colegii din țară și am putut discuta puțin. Cu colegii din Constanța, de exemplu, care sunt pe creștere. Dar acum fiecare, cu un ochi râde, cu un ochi plânge, pentru că sunt niște date intermediare, e un eșantion, care poate fi la un moment dat mincinos.
Pe de altă parte, cei din piața HORECA se pot raporta altfel la aceste cifre, față de cum o facem noi. Ei se uită în primul rând la creșterea veniturilor. Mulți preferă mai puțini turiști, dar cu un cost per cameră mai mare”, explică expertul în turism.
O scădere cu 38% a numărului de turiști, de la 234 de mii, la 169 de mii face din Argeș județul cu cea mai mare scădere procentuală din acest an.
”O influență poate avea scăderea valorii voucherelor de vacanță, nu peste tot s-a văzut la fel. Sunt județe care se pliază mai bine pe această zonă. Sunt și zone cu turism balnear. În cazul județului Argeș ar trebui văzută activitatea pensiunilor din zona Transfăgărășanului, însă o scădere de 38% e mare.
S-ar putea să fie o chestie legată pensiuni, dacă unul sau două hoteluri au intrat în renovare, se vede. La fel, poate a fost o raportare a datelor mai defectuoasă. Depinde ce se raportează”, spun specialiștii din domeniu.
La nivelul Consiliului Județean Argeș există un departament al turismului, însă într-o jumătate de zi nu am putut ajunge la ea. Numărul centralei instituției nu funcționează, un număr de mobil pe care apare pe o hârtie oficială este greșit, iar atunci când am găsit mobilul directorului, acesta avea telefonul închis.
Au fost înregistrați în această perioadă în România 1,67 de milioane de turiști străini, ceea ce înseamnă 17,2% din totalul turiștilor din datele INS.
Procentul cel mai mare de turiști străini din totalul celor înregistrați se găsește în București (53,2%), Ilfov (42,13%), Timiș (29,7%), Sibiu (27,8%) și Cluj (22,7%).
Cele mai mici procente sunt în Olt (3,15%), Constanța (2,63%) și Vâlcea (2,12%).
După numărul efectiv de turiști străini, cei mai puțini au ajuns în Teleorman. Până în 1 septembrie 2025 au ajuns aici 103 persoane. Anul trecut erau 145.
Câți turiști au fost înregistrați în perioada 1 ianuarie – 31 august 2025
|TOTAL
|9676801
|CONSTANŢA
|1608642
|BUCHAREST
|1291290
|BRAŞOV
|924011
|CLUJ
|443004
|SIBIU
|405078
|BIHOR
|389339
|PRAHOVA
|360834
|SUCEAVA
|359874
|MUREŞ
|353865
|VÂLCEA
|301922
|TIMIŞ
|236778
|IAŞI
|221521
|MARAMUREŞ
|200466
|NEAMŢ
|189312
|ALBA
|184591
|ARGEŞ
|169052
|ARAD
|158678
|CARAŞ-SEVERIN
|153739
|ILFOV
|135691
|HARGHITA
|131560
|HUNEDOARA
|131361
|BACAU
|130303
|TULCEA
|120745
|DOLJ
|108055
|COVASNA
|103332
|SATU-MARE
|93946
|GORJ
|91167
|GALAŢI
|81572
|MEHEDINŢI
|77911
|BUZĂU
|75483
|DÂMBOVIŢA
|71430
|BISTRIŢA-NĂSAUD
|67895
|BRĂILA
|62748
|VRANCEA
|44548
|IALOMIŢA
|33068
|BOTOŞANI
|32987
|GIURGIU
|30840
|OLT
|29881
|VASLUI
|27349
|SĂLAJ
|25789
|CALARAŞI
|15245
|TELEORMAN
|1899
Unde au ajuns cei mai mulți turiști străini:
|TOTAL
|1670893
|BUCHAREST
|687159
|BRAŞOV
|131184
|SIBIU
|112993
|CLUJ
|100954
|TIMIŞ
|70428
|ILFOV
|57175
|MUREŞ
|56937
|CONSTANŢA
|42387
|BIHOR
|42049
Diferența procentuală a numărului de turiști 2024 / 2025 (perioada ianuarie – august)
|OLT
|24,27
|VRANCEA
|22,60
|CALARAŞI
|18,76
|HUNEDOARA
|15,02
|IALOMIŢA
|13,19
|BUZĂU
|10,82
|SIBIU
|10,42
|GALAŢI
|9,38
|GIURGIU
|6,95
|MUREŞ
|6,45
|TIMIŞ
|5,39
|BRĂILA
|3,99
|CONSTANŢA
|2,91
|DÂMBOVIŢA
|2,74
|BACAU
|2,59
|ARAD
|2,28
|ALBA
|2,05
|BUCUREŞTI
|0,66
|CLUJ
|0,57
|ILFOV
|-0,75
|BOTOŞANI
|-0,90
|CARAŞ-SEVERIN
|-1,25
|TOTAL
|-1,68
|GORJ
|-2,03
|SĂLAJ
|-3,07
|BIHOR
|-3,07
|TULCEA
|-3,20
|SUCEAVA
|-4,32
|MEHEDINŢI
|-4,49
|COVASNA
|-4,87
|IAŞI
|-4,96
|DOLJ
|-5,90
|BRAŞOV
|-7,32
|MARAMUREŞ
|-8,23
|VÂLCEA
|-10,55
|NEAMŢ
|-11,29
|BISTRIŢA NĂSĂUD
|-13,58
|PRAHOVA
|-15,07
|VASLUI
|-15,83
|HARGHITA
|-17,87
|SATU-MARE
|-19,13
|TELEORMAN
|-29,81
|ARGEŞ
|-38,61
