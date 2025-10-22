G4Media.ro
ANALIZĂ Turismul românesc, în scădere față de anul trecut / Cauze: românii…

fotografiere urși Transfăgărășan
Ursoaică cu pui primește o bucată de pâine de la o persoană dintr-o mașină, pe Transfăgărășan, 22 iulie 2024. Inquam Photos / George Călin

ANALIZĂ Turismul românesc, în scădere față de anul trecut / Cauze: românii au mai puțini bani și a scăzut valoare voucherelor de vacanță / În Argeș, numărul turiștilor a scăzut cu aproape 40% / Doar 17% dintre turiști sunt străini

9,67 de milioane de turiști erau înregistrați în România până la finalul lunii august, o scădere cu 162 de mii, față de aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS), prelucrate de G4Media.

Specialiștii din turism pun scăderea pe seama problemelor financiare, considerate mai grele decât anul trecut, dar mai ales pe scăderea cu 60% a valorii tichetelor de vacanță.

Din datele comparative ianuarie – august 2024 și ianuarie – august 2025 se pot observa județele care au avut cele mai mari scăderi ale numărului de turiști.

În topul județelor cu scăderile cele mai drastice sunt Argeș (-38%), Teleorman (-29,8%), Satu Mare (-19,13%), Harghita (-17,8%), Vaslui (-15%) și Prahova (-15%).

De cealaltă parte, județele cu cele mai mari creșteri procentuale sunt Olt (24,2%), Vrancea (22,6%), Călărași (18,7%), Hunedoara (15%), Ialomița (13%), Buzău și Sibiu, câte 10%.

Ca și câștiguri efective în număr de turiști, județele Constanța și Sibiu au cele mai mari creșteri, de 46, respectiv 42 de mii de turiști în plus în 2025, față de 2024.

”Sunt cifre îmbucurătoare pentru județul Sibiu. În piață, totuși oamenii se plâng de traficul de persoane, este considerat foarte împărțit, în sensul că nu vede fiecare unitate și o creștere unitară de 10%. Mulți sunt în stagnare, dacă nu chiar un mic recul, iar alții beneficiază de o creștere. Vorbim totuși de o medie. În plus, sunt multe locuri de cazare în zona de share economy, în regim hotelier”, spune pentru G4Media Alin Chipăilă, directorul Agenției Județene de Turism Sibiu.

Pe aceste date, Sibiul are până acum în total 362 de mii de turiști, cel mai mare număr, în această perioadă, din istoria ultimilor 35 de ani.

Chipăilă spune însă că datele pot fi mincinoase.

”Am fost la evenimentul Destinația Anului, luni, iar acolo ne-am întâlnim cu colegii din țară și am putut discuta puțin. Cu colegii din Constanța, de exemplu, care sunt pe creștere. Dar acum fiecare, cu un ochi râde, cu un ochi plânge, pentru că sunt niște date intermediare, e un eșantion, care poate fi la un moment dat mincinos.

Pe de altă parte, cei din piața HORECA se pot raporta altfel la aceste cifre, față de cum o facem noi. Ei se uită în primul rând la creșterea veniturilor. Mulți preferă mai puțini turiști, dar cu un cost per cameră mai mare”, explică expertul în turism.

O scădere cu 38% a numărului de turiști, de la 234 de mii, la 169 de mii face din Argeș județul cu cea mai mare scădere procentuală din acest an.

”O influență poate avea scăderea valorii voucherelor de vacanță, nu peste tot s-a văzut la fel. Sunt județe care se pliază mai bine pe această zonă. Sunt și zone cu turism balnear. În cazul județului Argeș ar trebui văzută activitatea pensiunilor din zona Transfăgărășanului, însă o scădere de 38% e mare.

S-ar putea să fie o chestie legată pensiuni, dacă unul sau două hoteluri au intrat în renovare, se vede. La fel, poate a fost o raportare a datelor mai defectuoasă. Depinde ce se raportează”, spun specialiștii din domeniu.

La nivelul Consiliului Județean Argeș există un departament al turismului, însă într-o jumătate de zi nu am putut ajunge la ea. Numărul centralei instituției nu funcționează, un număr de mobil pe care apare pe o hârtie oficială este greșit, iar atunci când am găsit mobilul directorului, acesta avea telefonul închis.

Au fost înregistrați în această perioadă în România 1,67 de milioane de turiști străini, ceea ce înseamnă 17,2% din totalul turiștilor din datele INS.

Procentul cel mai mare de turiști străini din totalul celor înregistrați se găsește în București (53,2%), Ilfov (42,13%), Timiș (29,7%), Sibiu (27,8%) și Cluj (22,7%).

Cele mai mici procente sunt în Olt (3,15%), Constanța (2,63%) și Vâlcea (2,12%).

După numărul efectiv de turiști străini, cei mai puțini au ajuns în Teleorman. Până în 1 septembrie 2025 au ajuns aici 103 persoane. Anul trecut erau 145.

Câți turiști au fost înregistrați în perioada 1 ianuarie – 31 august 2025

TOTAL 9676801
CONSTANŢA 1608642
BUCHAREST 1291290
BRAŞOV 924011
CLUJ 443004
SIBIU 405078
BIHOR 389339
PRAHOVA 360834
SUCEAVA 359874
MUREŞ 353865
VÂLCEA 301922
TIMIŞ 236778
IAŞI 221521
MARAMUREŞ 200466
NEAMŢ 189312
ALBA 184591
ARGEŞ 169052
ARAD 158678
CARAŞ-SEVERIN 153739
ILFOV 135691
HARGHITA 131560
HUNEDOARA 131361
BACAU 130303
TULCEA 120745
DOLJ 108055
COVASNA 103332
SATU-MARE 93946
GORJ 91167
GALAŢI 81572
MEHEDINŢI 77911
BUZĂU 75483
DÂMBOVIŢA 71430
BISTRIŢA-NĂSAUD 67895
BRĂILA 62748
VRANCEA 44548
IALOMIŢA 33068
BOTOŞANI 32987
GIURGIU 30840
OLT 29881
VASLUI 27349
SĂLAJ 25789
CALARAŞI 15245
TELEORMAN 1899

Unde au ajuns cei mai mulți turiști străini:

TOTAL 1670893
BUCHAREST 687159
BRAŞOV 131184
SIBIU 112993
CLUJ 100954
TIMIŞ 70428
ILFOV 57175
MUREŞ 56937
CONSTANŢA 42387
BIHOR 42049

Diferența procentuală a numărului de turiști 2024 / 2025 (perioada ianuarie – august)

OLT 24,27
VRANCEA 22,60
CALARAŞI 18,76
HUNEDOARA 15,02
IALOMIŢA 13,19
BUZĂU 10,82
SIBIU 10,42
GALAŢI 9,38
GIURGIU 6,95
MUREŞ 6,45
TIMIŞ 5,39
BRĂILA 3,99
CONSTANŢA 2,91
DÂMBOVIŢA 2,74
BACAU 2,59
ARAD 2,28
ALBA 2,05
BUCUREŞTI 0,66
CLUJ 0,57
ILFOV -0,75
BOTOŞANI -0,90
CARAŞ-SEVERIN -1,25
TOTAL -1,68
GORJ -2,03
SĂLAJ -3,07
BIHOR -3,07
TULCEA -3,20
SUCEAVA -4,32
MEHEDINŢI -4,49
COVASNA -4,87
IAŞI -4,96
DOLJ -5,90
BRAŞOV -7,32
MARAMUREŞ -8,23
VÂLCEA -10,55
NEAMŢ -11,29
BISTRIŢA NĂSĂUD -13,58
PRAHOVA -15,07
VASLUI -15,83
HARGHITA -17,87
SATU-MARE -19,13
TELEORMAN -29,81
ARGEŞ -38,61

 

 

