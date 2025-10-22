Succesul post eveniment al Enigma Festival/ Peste 3.000 de oameni au fost prezenți la Romaero

Cea de-a treia ediție a Enigma Festival a depășit cu totul așteptările publicului, dar și ale organizatorilor. Zilele de 17 și 18 octombrie au adus fiecare peste 3.000 de participanți pentru a treia ediție a festivalului și a doua ținută la Romaero.

Cu un line-up solid și o atmosferă ce îmbină clasicul cu modernul, Enigma Festival începe să se remarce în piața de evenimente din București. Festivalul se prezintă ca o „îmbinare” a muzicii clasice cu cea electronică, având seturi „hibride” cu dj și orchestre.



Parte a mixului de clasic cu modern, ziua 1 a festivalului l-a primit din nou în București pe Valeron, o senzație pe scena muzicală locală a insulei Mykonos și odată cu el au venit mai mulți turiști în Capitală, contribuind la dezvoltarea economiei locale și punând Bucureștiul pe harta festivalurilor din țară și din Europa.

Valeron fost acompaniat de Orchestra Metropolitană din București, iar setul a fost condus de Maestrul Daniel Jinga, Maestru de Cor al Corului Operei Naționale din București și Dirijor Principal al Orchestrei Simfonice Muntenia din Târgoviște.Nume precum Reznik, parte din grupul muzical Keinemusik și trupa daneză WhoMadeWho au livrat publicului o atmosferă ce le-a redefinit standardele în materie de muzică electronică în cea de a doua zi a festivalului.



Numele deja consacrate au un fanbase destul de loial care îi urmăresc la reprezentațiile lor din alte orașe, iar Bucureștiul nu a făcut excepție. Această rețetă a ajutat la creșterea turismului în București în acest weekend de octombrie.

Lansat în 2023, Enigma Festival s-a afirmat ca un eveniment provocator în inima Bucureștiului, captivând publicul cu amestecul său unic de ritmuri electronice și simfonie clasică. Această unicitate de sound și atmosferă promit să aducă și mai mulți turiști români și internaționali, exploatând astfel potențialul pe care orașul îl are.

Pentru anii următori, organizatorii își propun să-și depășească din nou limitele, având în plan o ediție bonus, pe lângă cea din București.