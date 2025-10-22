Pentagonul înăspreşte controlul asupra comunicării personalului său cu Congresul american

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a comunicat personalului Pentagonului că trebuie să obţină permisiunea înainte de a interacţiona cu membrii Congresului, potrivit unui asistent al Congresului şi unei note interne a ministerului, potrivit agenției de știri Reuters.

Noua politică a fost dezvăluită în premieră de Breaking Defense, o platformă de ştiri digitale axată pe apărarea globală.

Este ultimul demers dintr-o serie de eforturi a Ministerului american al Apărării de a pune sub control fluxul de informaţii despre cea mai puternică armată din lume, transmite Agerpres.

„Ministerul Războiului se bazează pe un parteneriat strâns şi de colaborare cu Congresul pentru a ne atinge obiectivele legislative”, se arată în nota datând din 15 octombrie, care a ajuns în atenţia opiniei publice abia acum.

„Este necesară o coordonare şi aliniere a mesajului ministerului în interacţiunea cu Congresul pentru a asigura coerenţa şi sprijinirea priorităţilor ministerului pentru restabilirea descurajării, reconstruirii armatei noastre şi reînvierii etosul războinicului”, se menţionează în documentul citat.

Preşedintele republican Donald Trump a anunţat schimbarea numelui Ministerului Apărării în Ministerul Războiului, dar această modificare nu va deveni oficială până când nu va fi aprobată de Congres.

„Această notă este un pas pragmatic pentru revizuirea internă a proceselor de comunicare ale ministerului cu Congresul”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, într-un comunicat. „Această revizuire vizează procesele interne ale ministerului şi nu modifică modul sau de la cine primeşte Congresul informaţii”, a mai spus el. Un asistent al Congresului a declarat că legislatorii din comisiile care supraveghează Pentagonul erau la curent cu existenţa memorandumului. Săptămâna trecută, zeci de jurnalişti care acoperă informaţional Ministerul Apărării şi-au părăsit birourile de la Pentagon şi au returnat acreditările, odată cu intrarea în vigoare a noilor restricţii privind accesul presei.