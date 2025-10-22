G4Media.ro
Bărbatul rănit în explozia din blocul de pe Calea Rahovei și transferat…

sursa foto: DSU

Bărbatul rănit în explozia din blocul de pe Calea Rahovei și transferat în Austria este în afara oricărui pericol / Va fi adus sâmbătă în România și internat într-un spital din Capitală

22 Oct

Starea pacientului rănit în explozia care a avut loc vineri în Sectorul 5 şi care a fost transferat în Austria este favorabilă şi se află în afara oricărui pericol, a declarat, miercuri, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, transmite Agerpres.

Potrivit ministrului, pacientul a fost detubat în urmă cu două zile şi urmează să fie adus sâmbătă în România.

„Pacientul a fost detubat în urmă cu două zile iar sâmbătă va ateriza pe aeroportul din Otopeni. Starea lui este favorabilă, este în afara oricărui pericol. Se întoarce în România pentru îngrijirile post-critic. Va fi direcţionat către un spital din Capitală pe o secţie de chirurgie plastică”, a spus ministrul.

Referindu-se la unitatea de mari arşi de la Spitalul de Urgenţă Floreasca, Alexandru Rogobete a arătat că numărul de paturi al acesteia va fi redus de la şase la patru pentru a respecta normativele în domeniu.

„A fost depusă acum două săptămâni la Ministerul Sănătăţii documentaţia pentru reabilitarea unităţii de arşi. Reducem numărul de paturi de la şase la patru iar diferenţa de spaţiu pentru cele două paturi va fi reorganizată pentru ca unitatea să poată respecta normativele, spaţiile şi toate zonele dedicate într-o unitate funcţională de arşi. Ea va rămâne unitate funcţională de arşi”, a explicat ministrul, după ce a participat la o conferinţă în domeniul sănătăţii.

Acesta a menţionat că există un program dedicat care va începe în curând, finanţat cu bani europeni nerambursabili, pentru construcţia unui centru naţional de ţesut, a unei bănci de ţesut, care cel mai probabil va fi realizată în curtea Institutului Fundeni.

