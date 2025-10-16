G4Media.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, despre majorarea salariului minim: Subiectul este în…

Ilie Bolojan conferință de presă Ioana Dogioiu
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, despre majorarea salariului minim: Subiectul este în analiza premierului şi, în momentul în care l-am întrebat, mi-a răspuns: În principiu, salariul minim nu va creşte

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre majorarea salariului minim, că subiectul este în analiza premierului şi, în momentul în care l-a întrebat, i-a răspuns că, în principiu, salariul minim nu va creşte, transmite News.ro.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a fost întrebat, joi, după şedinţa de Guvern, care sunt variantele luate în calcul de către Executiv privind salariul minim. ”Subiectul este în analiza premierului şi, în momentul în care l-am întrebat, mi-a răspuns: În principiu, salariul minim nu va creşte. Dar subiectul este, în acest moment, în analiza premierului”, a spus Ioana Dogioiu. A discutat acest lucru, ştiu că a spus de principiu, dar a discutat acest lucru cu partenerii de coaliţie pentru că, dinspre PSD, înţelegem că ar urma să crească. ”Ce se întâmplă în coaliţie, se întâmplă în coaliţie. Nu ştiu să vă spun”, a mai spus Dogioiu.

