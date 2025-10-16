Comisia Europeană a prezentat o nouă foaie de parcurs în domeniul apărării / Planul de consolidare a capabilităților militare ale Europei se întinde pe următorii 5 ani

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au propus statelor membre ale UE „Foaia de parcurs pentru 2030 privind menținerea păcii – pregătirea pentru apărare”, un plan cuprinzător de consolidare a capabilităților europene de apărare, se arată într-un comunicat de presă transmis joi de Executivul comunitar.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Amenințările recente au arătat că Europa este în pericol. Trebuie să protejăm fiecare cetățean și centimetru pătrat al teritoriului nostru. Iar Europa trebuie să răspundă cu unitate, solidaritate și hotărâre. Foaia de parcurs privind apărarea de astăzi prezintă un plan clar, cu obiective comune și etape concrete pe calea noastră către 2030. Pentru că doar ceea ce se măsoară se face. Trecând de la planuri la acțiuni, foaia de parcurs propune patru inițiative emblematice europene: Inițiativa europeană de apărare împotriva dronelor, Eastern Flank Watch, Scutul aerian european și Scutul spațial european. Acest lucru ne va consolida industriile de apărare, va accelera producția și va menține sprijinul nostru de lungă durată pentru Ucraina.”

Astfel cum a solicitat Consiliul European în iunie, foaia de parcurs privind apărarea prezintă obiective și etape clare pentru eliminarea lacunelor în materie de capabilități, accelerarea investițiilor în domeniul apărării în toate statele membre și orientarea progreselor UE către pregătirea deplină pentru apărare până în 2030. Consolidarea apărării Europei înseamnă, de asemenea, să fim fermi alături de Ucraina.

Pentru a acționa rapid acolo unde o abordare comună este cea mai eficace, foaia de parcurs privind apărarea propune patru inițiative emblematice europene inițiale privind gradul de pregătire: Inițiativa europeană de apărare împotriva dronelor, Eastern Flank Watch, Scutul aerian european și Scutul spațial european. Acestea vor consolida capacitatea Europei de a descuraja și apăra spațiul terestru, aerian, maritim, cibernetic și spațial, contribuind în același timp în mod direct la obiectivele NATO în materie de capabilități, precizează sursa citată.

Realizarea unei pregătiri depline pentru apărare înseamnă asigurarea faptului că forțele armate ale statelor membre pot anticipa, se pot pregăti și pot răspunde la orice criză, inclusiv la conflictele de mare intensitate. Foaia de parcurs invită statele membre să finalizeze formarea de coaliții pentru capabilități în nouă domenii-cheie – pentru a elimina lacunele critice în materie de capabilități prin dezvoltare și achiziții publice comune.

Acestea sunt aer & amperi; apărare antirachetă; facilitatori strategici; mobilitatea militară; sisteme de artilerie; războiul cibernetic, IA, războiul electronic; rachete și amperi; muniții; drone și amplificatoare; contradrone; luptă la sol; și maritim.

Eliminarea lacunelor necesită o industrie de apărare a UE care să poată furniza capabilitățile de care au nevoie statele membre la scara și viteza necesare. Ar trebui exploatat întregul potențial al inovării în domeniul apărării, inclusiv soluțiile ucrainene. Reziliența lanțurilor de aprovizionare din domeniul apărării ar trebui asigurată, inclusiv prin reducerea dependențelor critice de materii prime și de alți factori de producție critici, se arată în comunicat.

O piață europeană simplificată și integrată a echipamentelor de apărare este esențială pentru extinderea producției, realizarea de economii de scară și stimularea inovării. Până în 2030, obiectivul este de a institui o piață veritabilă la nivelul UE, cu norme armonizate care să permită industriei să producă rezultate la viteză și volum. Comisia va urmări capacitatea industrială – începând cu apărarea antiaeriană și antirachetă, dronele și sistemele spațiale – pentru a se asigura că Europa poate răspunde celor mai urgente nevoi ale sale.

Foaia de parcurs urmează Planul ReArm Europe/Readiness 2030, un impuls major al investițiilor publice și private, care oferă statelor membre o mai mare flexibilitate financiară pentru a consolida producția și gradul de pregătire. Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant vor prezenta această foaie de parcurs Consiliului European, inclusiv propunerile de proiecte emblematice paneuropene care vor orienta Europa către pregătirea deplină pentru apărare până în 2030.

Foaia de parcurs stabilește, de asemenea, planuri de instituire a unei zone de mobilitate militară la nivelul UE până în 2027, cu norme armonizate și o rețea de rute terestre, aeriene și maritime pentru a deplasa rapid trupe și echipamente în întreaga Europă. Dezvoltat în strânsă coordonare cu NATO, acest lucru va consolida capacitatea Europei de a răspunde rapid la crize, se arată în comunicat.

Context: În martie 2025, Comisia și Înaltul Reprezentant au prezentat Cartea albă comună pentru apărarea europeană – Pregătire pentru 2030, completată de Planul ReArm Europe/Pregătire pentru 2030 al Comisiei, un pachet ambițios de măsuri în domeniul apărării care oferă pârghii financiare statelor membre ale UE pentru a stimula o creștere bruscă a investițiilor în capabilitățile de apărare.

Activarea clauzei derogatorii naționale din Pactul de stabilitate și de creștere în scopuri de apărare, împreună cu împrumutul pentru Acțiunea de securitate pentru Europa (SAFE), formează coloana vertebrală a Planului ReArm Europe / Pregătire 2030, permițând statelor membre să își intensifice în mod substanțial și rapid investițiile în apărarea europeană.

În iunie 2025, Consiliul European a invitat Comisia și Înaltul Reprezentant să prezinte o foaie de parcurs pentru a analiza progresele înregistrate cu privire la cartea albă și pentru a discuta următoarele etape ale punerii în aplicare a obiectivului său privind pregătirea pentru apărare.