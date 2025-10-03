Europa a început să se pregătească pentru un posibil război de amploare cu Rusia. 10 întrebări esențiale (analiză BBC)

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

NATO susține că Rusia duce un război hibrid împotriva alianței și se pregătește pentru unul real. Numărul tot mai mare de incidente raportate și dovedite care implică încălcări ale spațiului aerian al NATO a dus la o creștere rapidă a tensiunilor în Europa și la îngrijorări cu privire la intențiile pe termen lung ale Rusiei, scrie BBC.

Experții occidentali observă că economia rusă în ansamblu este din ce în ce mai mobilizată pentru nevoile războiului, ceea ce contribuie la creșterea generală a potențialului militar al Rusiei.

Cu toate acestea, nu există semne evidente de pregătire pentru o invazie, cum ar fi mișcări de trupe. Prin urmare, majoritatea estimărilor sugerează un interval de timp de câțiva ani, în care Rusia s-ar putea pregăti și lansa un război pe scară largă în Europa de Vest.

De ce crede Occidentul că Rusia ar putea ataca NATO?

Răspunsul scurt este că războiul din Ucraina, ostilitatea conducerii ruse față de NATO și militarizarea activă a Rusiei dau motive să ne așteptăm la un atac viitor, deși în prezent nu există semne clare în acest sens.

Relațiile Rusiei cu Occidentul s-au deteriorat în 2014, când Rusia a anexat Peninsula Crimeea din Ucraina și apoi a participat la un război hibrid în Donbas.

În 2017, primele exerciții militare rusești Zapad din Belarus au fost percepute de statele baltice și Polonia ca o pregătire pentru o invazie. Aceasta nu a avut loc în acel an, nici în timpul exercițiilor similare din 2021.

Dar în februarie 2022, exercițiile Allied Resolve din Belarus au devenit preludiul unei invazii reale, pe scară largă, a Ucrainei.

După izbucnirea războiului pe scară largă în Ucraina, două noi țări, Finlanda și Suedia, s-au alăturat NATO. Acestea au declarat că neutralitatea nu mai poate garanta securitatea lor.

Acest pas nu a crescut semnificativ puterea alianței în termeni numerici, dar infrastructura NATO – aerodromuri, porturi și baze militare – s-a extins de-a lungul granițelor Rusiei.

Conducerea rusă, care trăiește cu sentimentul de a fi o „fortăreață asediată”, a privit întotdeauna extinderea alianței într-un mod extrem de negativ. Posibilitatea ipotetică ca Ucraina să adere la NATO a fost unul dintre motivele invocate pentru invazia pe scară largă a acestei țări.

De ce statele baltice sunt considerate de Occident ca un potențial teatru de război?

Răspunsul scurt: acesta este singurul teatru în care Rusia are o frontieră terestră lungă cu țările membre NATO. Și acestea sunt țări care au făcut parte anterior din URSS.

Rusia se învecinează cu țările NATO în trei regiuni. Acestea sunt Extremul Orient, unde are o frontieră maritimă cu Statele Unite; Marea Neagră, care este împărțită cu Turcia, România și Bulgaria; și regiunea Mării Baltice, unde Rusia are frontiere terestre cu Estonia, Letonia, Lituania și Polonia – prin intermediul regiunii Kaliningrad – precum și cu Finlanda și Norvegia.

Probabilitatea unui război cu Statele Unite este extrem de redusă, deoarece, având în vedere potențialul nuclear al celor două țări, acesta ar putea duce la distrugerea întregii umanități.

O confruntare în Marea Neagră este, de asemenea, puțin probabilă, în primul rând din cauza lipsei de revendicări istorice față de țările NATO din regiune și, în al doilea rând, din cauza slăbiciunii flotei ruse din Marea Neagră, care este inferioară puterii de luptă combinate a forțelor navale ale țărilor alianței.

Mai mult, flota rusă din Marea Neagră, sub presiunea atacurilor cu bărci fără pilot ucrainene, și-a retras acum majoritatea forțelor din Sevastopolul anexat și s-a refugiat la baza militară rusă din Novorossisk.

Forțele armate ruse au fost în mod tradițional mai încrezătoare în războiul terestru, iar confruntarea navală este mai puțin preferabilă pentru ele.

În același timp, statele baltice nu sunt deosebit de bine poziționate pentru apărare, din punct de vedere pur geografic. Acestea sunt separate de restul Europei de către Coridorul Suwalki, o fâșie de teren lungă de 60 de kilometri, care reprezintă granița dintre Polonia și Lituania și se întinde de la Belarus până la regiunea Kaliningrad din Rusia. Toate aprovizionările terestre către statele baltice trec prin acest coridor, iar dacă acesta este întrerupt, Lituania, Letonia și Estonia vor putea fi aprovizionate doar pe mare sau pe calea aerului.

Cu toate acestea, și alte secțiuni ale frontierei cu Rusia sau Belarus sunt considerate zone de risc, iar Lituania, Letonia și Estonia se pregătesc pentru o posibilă invazie de-a lungul întregii lor lungimi. În ansamblu, obiectivul trupelor NATO din această regiune în cazul unei invazii rusești este să reziste până la sosirea forțelor principale din interiorul continentului.

Este Războiul hibrid deja în desfășurare în Europa și în ce măsură sunt pregătite țările europene membre NATO pentru acesta?

Răspuns scurt: NATO consideră în mod evident că Rusia duce un război hibrid și a început deja operațiuni militare pentru a-l contracara.

Războiul hibrid se referă la acțiuni ostile ale unei țări împotriva altei țări în timp de pace. Aceste acțiuni nu sunt de obicei militare în mod deschis, ci mai degrabă secrete, cum ar fi sabotajul, atacurile hackerilor, încălcările spațiului aerian și așa mai departe.

NATO clasifică astfel de acțiuni ca fiind deteriorarea cablurilor din Marea Baltică între 2023 și începutul anului 2025. Rusia nu este acuzată direct de acest lucru, dar secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat efectiv în discursul său din 4 septembrie că Rusia se află în spatele deteriorării cablurilor.

În 2025, NATO a lansat operațiunea Baltic Sentry, menită să protejeze infrastructura de atacuri. De atunci, nu s-au mai produs avarii ale cablurilor.

În ultimele săptămâni, s-a înregistrat o creștere a numărului de incidente care implică încălcări ale spațiului aerian al țărilor NATO, în care Rusia este implicată în mod deschis sau este suspectată de implicare.

Problema se referă la incursiunea a două duzini de drone rusești în Polonia, survolarea spațiului aerian estonian de către avioane de vânătoare rusești MiG-31, precum și la mai multe incidente care implică drone apărute în apropierea aeroporturilor din Danemarca și Norvegia – pentru care mulți dau vina pe Rusia.

Incidentele care implică drone și avioane de vânătoare ar putea fi considerate acțiuni hibride dacă ar fi vorba de avioane militare și ar încălca frontierele statale, așa cum susțin oficialii militari ai NATO. Cu toate acestea, aeronavele nu au depășit „linia” dincolo de care ar putea fi considerate agresiune și, prin urmare, protocolul privind utilizarea armelor nu a fost invocat.

O altă zonă gri în acest caz este faptul că intențiile Rusiei sunt foarte greu de dovedit – la urma urmei, există posibilitatea teoretică ca atât dronele, cât și avioanele de vânătoare să fi ajuns din greșeală în spațiul aerian străin.

Astfel de incidente s-au mai întâmplat. De exemplu, în 2005, un avion de vânătoare rus s-a rătăcit deasupra Mării Baltice și s-a prăbușit în Lituania.

Cu toate acestea, la momentul respectiv, acesta a fost un incident izolat și nu a dus la o escaladare a tensiunilor cu statele baltice. Dar în 2005, dronele rusești nu zburau în Polonia și nu era în desfășurare un război major în Ucraina.

NATO consideră că piloții ruși știu cu siguranță cum să navigheze în spațiul aerian deasupra Mării Baltice, iar marinarii comerciali știu cum să ancoreze în mare. NATO este convinsă că Rusia duce un război hibrid împotriva țărilor occidentale.

Ca răspuns la incidentul cu dronele din Polonia, NATO a lansat operațiunea Eastern Sentry. Aceasta are scopul de a proteja spațiul aerian și teritoriul NATO de atacuri hibride.

NATO este uneori criticată pentru incapacitatea sa de a face față amenințărilor hibride. De exemplu, avioane de vânătoare ale forțelor aeriene poloneze și olandeze au fost trimise să intercepteze drone, doborând mai multe dintre ele cu rachete care costă semnificativ mai mult decât dronele în sine.

Avioanele de vânătoare rusești au continuat să zboare neîntrerupt timp de 12 minute prin spațiul aerian estonian, dar au fost escortate de avioane italiene F-35. Piloții militari suedezi, care s-au alăturat escortei avioanelor rusești, au fotografiat avioanele MiG rusești în spațiul aerian neutru.

Nu existau motive oficiale pentru utilizarea armelor împotriva avioanelor de luptă rusești. Cu toate acestea, după acest incident, politicienii europeni au dezbătut deschis dacă să doboare sau nu avioanele rusești în cazul în care acestea ar traversa granițele NATO.

Cum intenționează NATO să lupte împotriva Rusiei în cazul unui război?

Răspunsul scurt: tacticile țărilor occidentale sunt fundamental diferite de cele ale Rusiei. Probabil că nu vor accepta „regulile jocului” Rusiei și nu se vor angaja în războiul cu drone. Se vor baza pe arme ghidate cu precizie, avioane și arme tradiționale – rachete și artilerie.

Modul în care trupele ruse luptă acum în Ucraina este greu de aplicat într-un război cu țările NATO.

Războiul de tranșee în care au intrat ambele părți a apărut în primul rând deoarece Rusia nu avea trupe suficiente pentru a învinge Ucraina în februarie-martie 2022. Acum, armata rusă este cea mai potrivită pentru acest tip de război.

Avantajele aparent evidente ale armatei ruse – un număr mare de drone tactice și de atac cu rază lungă de acțiune și tactici de asalt bine dezvoltate ale grupurilor mici de infanterie – au apărut tocmai din acest tip de război de tranșee.

În timpul exercițiilor Zapad-2025, trupele ruse au exersat apărarea prin manevre, dar bătăliile simulate oferă o perspectivă asupra tacticii forțelor terestre. În timpul exercițiilor, au exersat tehnici dovedite – de exemplu, utilizarea motocicletelor sau a dronelor de atac FPV – combinându-le cu lupta clasică combinată cu arme, folosind tancuri și vehicule de inginerie.

Judecând după exercițiile prezentate de serviciul de presă al alianței, armatele țărilor NATO intenționează să utilizeze drone într-o măsură mai mică decât rușii – nu intenționează să depășească Rusia pe propriul teren, ci vor exploata avantajele acesteia.

Acestea includ rachete de înaltă precizie și arme de artilerie, utilizarea pe scară largă a aviației și forțele navale. Dronele din aceste tactici nu servesc atât pentru a angaja ținte, cât pentru a oferi sprijin și asistență – recunoaștere, desemnarea țintelor și supraveghere.

Aviația, care în războiul din Ucraina servește în primul rând pentru a sprijini operațiunile de infanterie, este unul dintre principalele mijloace de a purta războiul în țările occidentale.

Tactica generală a NATO pe flancul estic este de a controla unitățile avansate ale inamicului, de a desfășura rapid întăriri și apoi de a concentra rapid forțele principale pe câmpul de luptă.

În acest scop, grupuri de luptă multinaționale au fost desfășurate în opt țări: Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, România, Ungaria, Slovacia și Bulgaria.

Are NATO o armată pregătită de luptă?

Răspunsul scurt: NATO nu are o armată unificată, și aceasta este problema alianței. Dar forța combinată a armatelor statelor membre NATO din Europa este aproximativ egală cu cea totală a Rusiei. Țările europene își pregătesc activ resursele de mobilizare în caz de război – umane, materiale și financiare.

Număr de persoane

Numărul total al armatelor naționale ale NATO este în medie de 3,5 milioane de soldați (între 3,2 și 3,8 milioane), conform diverselor estimări. Dintre aceștia, 1,3 milioane sunt soldați americani.

O publicație a grupului de reflecție Breguel afirmă că dimensiunea armatelor țărilor europene membre NATO este de 1,47 milioane de persoane .

Armata rusă are un efectiv de 2.209.130 de persoane, dintre care doar 1,5 milioane sunt personal militar , iar restul sunt personal civil.

În același timp, Rusia duce un război sângeros în Ucraina, implicând peste 700.000 de soldați ruși, și are nevoie constantă să înlocuiască pierderile din unitățile sale de luptă. Prin urmare, este dificil să se mărească dimensiunea forțelor armate rusești — războiul consumă orice înlocuiri.

Un alt indicator este rezerva. Aceasta se referă la numărul de persoane care nu se află în prezent în armată, dar care ar putea fi mobilizate în caz de război. În Rusia, aceasta include toate persoanele care au îndeplinit serviciul militar.

Există, de asemenea, resursa de mobilizare a forței de muncă – numărul de persoane care, în principiu, ar putea fi chemate la serviciul militar în caz de război. Aceasta este determinată exclusiv de mărimea populației.

Pe baza populației totale, potențialul de mobilizare al țărilor europene membre NATO este mai mare, deoarece populația lor combinată este de 550-600 de milioane. Populația Rusiei este de aproximativ 146 de milioane.

Dar resursele de mobilizare nu înseamnă că se poate forma o armată mare în cazul unui război. Multe depind de pregătirea militară a populației.

În septembrie 2022, vorbind despre o mobilizare „parțială”, ministrul rus al apărării de atunci, Serghei Șoigu, a declarat că aceasta ar afecta 300.000 de persoane, adică 1% din potențialul de mobilizare al Rusiei. Astfel, potrivit fostului ministru, acest potențial totalizează 30 de milioane de persoane.

În aprilie 2025, comandantul-șef al forțelor armate ale Ucrainei, generalul Sirskii, a estimat resursele de mobilizare ale Rusiei la 20 de milioane de persoane, dintre care doar cinci aveau pregătire militară.

În același timp, capacitatea de a furniza rapid tuturor persoanelor mobilizate echipament și provizii militare și de a le crea condiții de viață și servicii de bază este discutabilă. Sistemul de mobilizare are, de asemenea, o capacitate, care variază de la o țară la alta.

Estimările aproximative sugerează că țările europene membre NATO ar putea, dacă este necesar, să mobilizeze până la 3,8-4 milioane de soldați pregătiți pentru luptă (doar Marea Britanie are peste 900.000 de rezerviști), dar nu este clar cât de repede.

În țările din Europa de Nord, atitudinea față de pregătirea militară a populației este mai serioasă.

Armata relativ mică a Finlandei (24.000 de militari activi) are cel mai mare procent de rezerviști raportat la populație – 870.000, potrivit Global Firepower Index.

Autoritățile finlandeze intenționează să ridice limita de vârstă pentru serviciul militar de rezervă la 65 de ani, ceea ce ar trebui să ducă la atingerea unui număr de aproape un milion de rezerviști până în 2031.

Finlanda are serviciul militar obligatoriu pentru bărbați și dispune de infrastructura necesară pentru a efectua o mobilizare rapidă.

Polonia, care este, de asemenea, aproape de Rusia, are și ea mulți rezerviști, iar extinderea armatei și a rezervelor sale a început în mod activ în 2022, după invazia rusă a Ucrainei.

Au fost create trupe de apărare teritorială și a fost introdusă înregistrarea militară obligatorie pentru toți bărbații și anumite categorii de femei sub 60 de ani.

Rezerva totală a forțelor armate poloneze este estimată în prezent la peste 1 milion de persoane, dintre care 350.000 au pregătire militară.

Statele baltice – Estonia, Letonia și Lituania – dezvoltă, de asemenea, în mod activ sistemele lor de rezervă de mobilizare. Eforturile lor principale se concentrează pe reinstituirea treptată a serviciului militar obligatoriu, extinderea forțelor de apărare teritorială și consolidarea cooperării cu NATO.

Se desfășoară exerciții regulate și exerciții de mobilizare, iar programele de pregătire militară de bază au revenit în școli. Autoritățile din Letonia, care are o populație relativ mică, și-au stabilit obiectivul de a crea o forță de rezervă gata de luptă de până la 50.000 de persoane până în 2027.

Medicina militară

Forțele armate germane elaborează un plan medical pentru un conflict major între Rusia și NATO și consolidează pregătirea medicilor militari, având în vedere schimbările fundamentale în natura războiului din Ucraina.

Spitalele germane se pregătesc să trateze aproximativ 1.000 de pacienți răniți pe zi, a declarat Ralf Hoffmann, șeful Serviciului Medical Central al Bundeswehr, într-un interviu acordat Reuters. Pentru aceasta vor fi necesare aproximativ 15.000 de paturi de spital, și asta numai în Germania. Această estimare este aproximativă; mult depinde de intensitatea luptelor și de unitățile implicate.

Bundeswehr dispune în prezent de aproximativ 15.000 de membri ai personalului medical (nu numai medici, ci și asistenți medicali și paramedici). Acest număr este insuficient, iar serviciul se va extinde, a spus Hoffman. În plus, serviciile medicale care tratează soldații răniți trebuie să fie reorientate.

În timp ce în conflictele militare anterioare medicii trebuiau să se ocupe cel mai adesea de răni provocate de arme de foc, acum se ocupă de răni provocate de explozii și arsuri cauzate de drone de luptă și muniții rătăcite, a remarcat șeful serviciului medical al Bundeswehr.

Participanții la luptele din Ucraina raportează că acordarea primului ajutor răniților și evacuarea acestora sunt îngreunate de dronele care survolează constant linia frontului și zona din spatele acesteia.

Prin urmare, spune Hoffman, este necesară stabilizarea pe termen lung a soldaților răniți – uneori timp de câteva ore – direct pe linia frontului. Acest lucru înseamnă că forțele armate germane au nevoie de mai mulți soldați de pe linia frontului instruiți în acordarea primului ajutor, precum și de capacități de evacuare și de livrare a medicamentelor.

Bundeswehr explorează diverse opțiuni pentru transportul răniților în spatele frontului, inclusiv trenuri și autobuze spital, precum și ambulanțe aeriene.

Ce facem cu armele nucleare?

Răspuns scurt: în Europa, Franța și Marea Britanie au arme nucleare, iar alte câteva țări au stocuri de ogive nucleare tactice americane. Rusia are, de asemenea, arme nucleare tactice, pe care le depozitează atât pe teritoriul său, cât și în Belarus. Utilizarea lor este mai puțin reglementată și chiar mai periculoasă decât cea a armelor strategice, deoarece pragul pentru utilizarea lor este mai scăzut. Dar descurajarea nucleară există nu numai la nivel strategic, ci și la nivel operațional și tactic, și funcționează și împotriva războiului.

Există o descurajare nucleară strategică între Rusia și Statele Unite, care, în cazul unui conflict între cele două țări, amenință întreaga lume cu un Armaghedon nuclear.

În Europa, pe lângă Rusia, Franța și Marea Britanie dețin, de asemenea, forțe nucleare strategice. Numai acest lucru face ca un război cu țările occidentale să devină un potențial conflict nuclear.

Dar Europa are și arme nucleare tactice. Rusia le are și ea și a amplasat focoase nucleare în Belarus. Statele Unite le au și ele, depozitând bombele nucleare de mică putere în Belgia, Olanda, Italia, Germania și Turcia.

Aceste arme sunt sub control american, iar trupele acestor țări nu le pot folosi fără permisiunea americană – la fel cum belarușii nu le pot folosi pe cele rusești. În plus, Franța ar putea avea arme nucleare tactice.

Pericolul armelor nucleare tactice este că pragul pentru utilizarea lor poate fi redus – deoarece sunt mai puțin puternice, pot părea mai puțin periculoase.

Dar, în realitate, Europa și-a stabilit deja practic propria forță de descurajare nucleară cu Rusia și Belarus. Poate că acest lucru ar putea împiedica și aceste țări să declanșeze și să escaladeze un conflict.

Poate Europa să conteze pe SUA?

Răspunsul scurt este că europenii se bazează din ce în ce mai mult pe propria apărare, articolul 5 din Tratatul Atlanticului de Nord rămânând în vigoare, iar Statele Unite rămânând aliatul lor cheie.

Timp de decenii, în timpul Războiului Rece, securitatea țărilor NATO din Europa a fost asigurată în primul rând de Statele Unite. Aceasta includea atât furnizarea de arme americane, care constituie încă o parte semnificativă din importurile țărilor europene, cât și prezența trupelor americane.

Odată cu venirea administrației Donald Trump, această situație s-a schimbat: Statele Unite declară că renunță la rolul lor de apărători ai continentului european, cerând aliaților să își asume responsabilitatea pentru propria securitate.

Statele Unite rămân membre ale NATO, iar articolul 5 din Tratatul Atlanticului de Nord rămâne în vigoare. Trupele americane continuă să participe la manevre alături de soldații europeni.

Însă mulți lideri europeni sunt sceptici cu privire la rolul viitor al Statelor Unite.

„Președintele Trump a declarat că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, își poate recupera întregul teritoriu. În spatele acestui optimism uimitor se ascunde promisiunea de a reduce implicarea SUA și de a transfera responsabilitatea pentru încheierea războiului către Europa. Adevărul este mai bun decât iluzia”, a scris prim-ministrul polonez Donald Tusk pe rețelele de socializare.

În același timp, Polonia este o țară cu o cooperare militar-tehnică intensă cu Statele Unite.

Cu toate acestea, fără a renunța la parteneriatul și alianța cu Statele Unite, Europa, atât în cadrul NATO, cât și în cadrul UE, încearcă să dezvolte o poziție și o politică unificate în ceea ce privește propria securitate.

Este economia europeană pregătită pentru război?

Răspunsul scurt: încă nu. Economia europeană este concepută pentru timp de pace și se străduiește să se modernizeze și să crească ponderea complexului militar-industrial. Dar UE investește din ce în ce mai mult în apărare și reformeazp activ industria militară în sine.

După prăbușirea URSS, țările europene membre NATO au redus cheltuielile de apărare, ceea ce a dus, în timp, la o scădere semnificativă a capacității de luptă a armatelor naționale.

Deși economiile combinate ale țărilor NATO sunt semnificativ mai mari decât cea a Rusiei, complexul militar-industrial al acestor țări, la începutul invaziei rusești în Ucraina, era orientat către producția „în timp de pace” și necesită acum modernizare tehnologică și investiții, atât private, cât și publice.

Și când vine vorba de economie și industrie, acțiunile în cadrul UE sunt mai relevante decât în cadrul uniunii militar-politice.

Țările europene au nevoie de o abordare colectivă în ceea ce privește achizițiile de armament, planificarea și politica de investiții; ele trebuie să își adapteze legislația, care, în sine, ar putea transforma organizarea apărării colective într-un haos.

Europa face deja progrese în toate aceste domenii. Cheltuielile pentru apărare vor ajunge la 381 de miliarde de euro în 2025 , față de 343 de miliarde de euro în 2024.

Investițiile în complexul militar-industrial în 2025 se vor ridica la aproximativ 130 de miliarde de euro.

În 2025, cheltuielile militare ale UE sunt estimate să atingă aproximativ 2,1% din PIB. Acest procent este semnificativ mai mic decât obiectivul de 5% stabilit de NATO pentru 2035.

Este complexul militar-industrial european pregătit?

Răspunsul scurt: încă nu. Industria europeană de apărare abia iese dintr-o perioadă de subinvestiții cronice și nu este în măsură să producă arme la scara necesară. Însă se construiesc noi fabrici, companiile își extind capacitatea, iar ritmul de producție este în creștere.

„Investim mult prea puțin în baza noastră industrială transatlantică de apărare pentru a produce armele de care avem nevoie la ritmul și la scara necesare”, a declarat recent Tom Goffus, secretar general adjunct al NATO pentru operațiuni. „Rusia, a cărei economie reprezintă doar 5% din cea a NATO, produce în trei luni multe dintre munițiile critice pe care 32 de aliați ar avea nevoie de un an pentru a le produce.”

Cu toate acestea, crearea de noi capacități de producție militară este în plină desfășurare în Europa. Accentul actual se pune pe reducerea dependenței de aprovizionarea externă, în special din Asia și Statele Unite. Se construiesc fabrici pentru producerea de muniție, explozivi, artilerie și sisteme de apărare aeriană.

Compania germană Rheinmetall a devenit lider în ceea ce privește investițiile proprii în noi facilități de producție. Mai precis, aceasta construiește fabrici mari de muniție de artilerie în Letonia, Lituania și Germania, care se preconizează că vor începe să funcționeze în următorul an sau doi.

Dezvoltatorul european de sisteme de rachete MBDA își extinde producția de sisteme de apărare aeriană, inclusiv Patriot, în Germania. Compania suedeză Sweden Ballistics (Swebal) construiește o nouă fabrică de explozivi, cu o producție planificată de 4.000 de tone pe an până la sfârșitul anului 2027.

Producătorul polonez de arme Lucznik crește rapid volumul de producție și intenționează să producă în curând până la 100.000 de puști de asalt Grot pe an.

Dar, așa cum arată războiul din Ucraina, natura operațiunilor militare se schimbă constant și apar arme care nu au fost utilizate anterior în astfel de cantități, ceea ce obligă părțile beligerante să producă în masă contramăsuri adecvate.

Astfel, trecerea armatei ruse la tactici de infanterie ușoară și forțe motorizate ridică problema creării unor obstacole antipersonal eficiente. În acest sens, pare destul de logic ca șase țări vecine cu Rusia – Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia și Ucraina – să se retragă sau să înceapă procesul de retragere din Acordul de la Ottawa care interzice minele antipersonal.

Zborul recent al două duzini de drone rusești în Polonia a demonstrat eficacitatea redusă a sistemelor europene de apărare aeriană, care sunt concepute pentru a contracara amenințările tradiționale – avioane de luptă cu pilot, rachete de croazieră și rachete balistice.

„Nu poți doborî în mod constant drone care costă o mie sau două mii de dolari cu rachete care costă poate jumătate de milion sau un milion de dolari… Toți dezvoltăm rapid tehnologii și învățăm de la ucraineni”, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un interviu acordat Bloomberg.

Când a fost întrebat de editorul publicației dacă NATO se confruntă cu o penurie de echipamente necesare, Rutte a răspuns: „Pe termen scurt, da”.

Cât de gravă este situația în prezent?

Răspuns scurt: nu se vorbește despre un război între NATO și Rusia în viitorul previzibil. Rusia nu poate începe un război cu NATO până când războiul din Ucraina nu se va termina, dar chiar și atunci, va avea nevoie de ceva timp pentru a pregăti o forță de invazie. Astfel de pregătiri vor fi vizibile prin acumularea de trupe în apropierea frontierei.

În prezent, riscul unui conflict pe scară largă poate fi considerat scăzut.

Deși trupele ruse avansează în Ucraina în fiecare săptămână, capturând o parte din teritoriu, acest avans nu poate fi considerat semnificativ.

Rusia nu poate schimba situația, deoarece un grup de 700.000 de persoane nu îi permite să desfășoare o ofensivă la nivel operațional – să organizeze o străpungere pe front și să introducă în acesta un număr de trupe suficient pentru a captura un teritoriu semnificativ într-un timp scurt.

Este evident că Rusia nu poate începe un război nou. Mai mult, mulți comentatori tind să interpreteze chiar faptul că Rusia întreprinde acțiuni hibride ca un semn că armata rusă nu se descurcă prea bine pe frontul războiului real.

Într-un fel sau altul, Rusia va avea nevoie de câțiva ani pentru a acumula suficiente trupe pentru a invada Europa.

Cum ar putea arăta pregătirile imediate? Cel puțin, ar fi necesară concentrarea unor forțe semnificative în apropierea frontierei.

Rusia a început să se pregătească pentru invadarea Ucrainei în primăvara anului 2021. La începutul lunii aprilie, acest lucru era atât de evident încât presa se întreba deja dacă se apropia un nou război.

Prin urmare, dacă pregătirile pentru o invazie reală vor începe vreodată, jurnaliștii și observatorii vor începe să vorbească despre asta cu mult înainte de începerea acesteia, și nu mai devreme de câțiva ani după sfârșitul războiului din Ucraina.