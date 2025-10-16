China a arestat 30 de creștini. Unii se tem că este începutul unei represiuni mai ample

Vinerea trecută, Grace Jin Drexel a primit un mesaj de la tatăl ei din China, renumitul pastor Jin Mingri, în care îi spunea să se roage pentru un alt pastor care dispăruse.

Mesajul spunea că celălalt pastor fusese reținut în timp ce vizita orașul Shenzhen din sudul țării.

„La scurt timp după aceea, am primit un telefon de la mama mea. Mi-a spus că nu putea să ia legătura cu tatăl meu”, a declarat pentru BBC Jin Drexel, care locuiește în Statele Unite.

În câteva ore, familia ei și-a dat seama că pastorul Jin fusese și el prins în ceea ce activiștii au descris ca fiind cea mai mare arestare de creștini din China din ultimele decenii.

Unii se tem acum că arestarea de weekendul trecut a 30 de creștini legați de rețeaua Bisericii Zion, fondată de Jin, marchează începutul a ceea ce ar putea fi o represiune mai amplă asupra bisericilor clandestine.

Ei indică noile legi adoptate în China, care par să vizeze limitarea activității bisericilor clandestine, și presiunea crescândă exercitată de autorități asupra membrilor bisericilor în ultimele luni.

În ciuda faptului că este condusă de Partidul Comunist Chinez ateu, China are o populație creștină considerabilă. Cifrele guvernamentale din ultimii ani indică aproximativ 38 de milioane de protestanți și aproape șase milioane de catolici.

Dar aceste cifre iau în calcul probabil doar membrii bisericilor înregistrate la Asociația Patriotică Catolică și la Mișcarea Patriotică Protestantă Trei-Autonomie, care pun accentul pe loialitatea față de China și Partidul Comunist.

Activiștii pentru drepturile omului și cercetătorii estimează că zeci de milioane de chinezi frecventează biserici neînregistrate, cunoscute și sub numele de biserici de casă, care nu urmează ideologiile aprobate de stat.

Multe dintre aceste biserici au fost afectate de încercările guvernului chinez de a-și spori controlul asupra grupurilor religioase de-a lungul anilor. Clădirile bisericilor au fost demolate și crucile au fost îndepărtate din spațiul public, în timp ce materialele religioase au devenit supuse unei supravegheri mai stricte, unele aplicații creștine fiind interzise în China.

În 2005 și din nou în 2018, guvernul a revizuit și a înăsprit reglementările privind grupurile religioase.

Bisericile subterane, precum Zion, au fost afectate în mod special de regulile din 2018, care impuneau aprobarea guvernului pentru practicarea cultului în public. Multe dintre ele au fost forțate să înceteze activitățile publice și au început să organizeze slujbe online sau pur și simplu s-au închis.

În anii următori au avut loc și arestări și condamnări ale câtorva pastori proeminenți.

În ultimele luni, au existat semne că autoritățile chineze înăspresc din nou măsurile.

În mai, pastorul Gao Quanfu de la Biserica Lumina Sionului din Xi’an a fost reținut sub acuzația de „utilizarea activităților superstițioase pentru a submina aplicarea legii”. Luna următoare, mai mulți membri ai Bisericii Linfen Golden Lampstand din Shanxi au fost condamnați la ani de închisoare pentru fraudă, ceea ce grupurile pentru drepturile omului au criticat ca fiind condamnări false.

Apoi, în septembrie, autoritățile au anunțat un nou cod de conduită online pentru personalul religios, care permite predicile online doar grupurilor autorizate. Acest lucru a fost considerat pe scară largă ca o încercare de a restricționa serviciile online ale bisericilor subterane.

În ultimele luni, membrii bisericii Zion au fost supuși unor interogatorii din ce în ce mai intense din partea polițiștilor, a declarat Jin Drexel.

Mulți dintre membrii bisericii Zion au considerat intensificarea presiunii ca un preludiu al unei represiuni, dar puțini s-au așteptat ca aceasta să fie atât de amplă, a spus ea.

Vinerea și sâmbăta trecută, autoritățile chineze au lansat ceea ce a fost descris ca o represiune generalizată în cel puțin 10 orașe, inclusiv Beijing și Shanghai. Pe lângă Jin, care a fost luat din sediul său principal din orașul Beihai, provincia Guangxi, au fost arestați și alți pastori, lideri și membri ai congregației, potrivit bisericii.

BBC a obținut o copie a ceea ce pare a fi un mandat oficial de arestare pentru Jin, emis de biroul de securitate publică din Beihai. Acesta precizează că Jin este în prezent deținut în închisoarea Beihai Numărul Doi și că este suspectat de „utilizarea ilegală a rețelelor de informații”.

Unii dintre membrii bisericii arestați au fost eliberați între timp, dar se crede că majoritatea sunt încă în detenție, unii dintre ei fiind cazați în aceeași închisoare cu Jin.

Corey Jackson, fondatorul grupului creștin de advocacy Luke Alliance, a declarat că amploarea și coordonarea la nivel național a arestărilor din China sunt fără precedent.

„Anticipăm că acesta este doar începutul unei represiuni mai ample”, a spus el, adăugând că alte biserici clandestine din China se pregătesc acum pentru arestări.

Un alt grup de apărare a creștinilor, Open Doors, a declarat că arestările sunt semnificative. „Biserica Zion era foarte cunoscută și deschisă și este posibil să fi atins un nivel de organizare care să îi facă pe autorități să devină nervoși în legătură cu entitățile sociale organizate pe care nu le controlează”, a declarat un purtător de cuvânt.

El a avertizat că „politica Chinei de a acționa împotriva bisericilor va continua” și că autoritățile ar putea acuza mai mulți membri ai bisericii de fraudă și crime economice „ca strategie de intimidare”.

Sean Long, pastor și purtător de cuvânt al Bisericii Zion cu sediul în SUA, a declarat că și alte biserici vor fi vizate, deoarece „o nouă val de persecuții religioase se răspândește rapid în toată China”.

El a calificat ultimele arestări drept „o razie sistematică” pentru „a dezrădăcina Zion”.

Când a fost solicitat de BBC să răspundă, un purtător de cuvânt al ambasadei Chinei la Londra a declarat: „Dorim să subliniem că cetățenii chinezi se bucură de libertatea de credință religioasă în conformitate cu legea. În același timp, toate grupurile religioase și activitățile religioase trebuie să respecte legile și reglementările Chinei”.

La începutul acestei săptămâni, un purtător de cuvânt al ministerului chinez de externe a declarat că „se opune ferm interferenței SUA în afacerile interne ale Chinei cu așa-numitele probleme religioase”, ca răspuns la condamnarea de către secretarul de stat american Marco Rubio a arestărilor din biserica Zion.

Povestea Zion a început cu Jin Mingri, cunoscut și sub numele de Ezra Jin.

Născut în 1969, în timpul Revoluției Culturale, în provincia nord-estică Heilongjiang, el a crescut ca un credincios în statul chinez.

Acest lucru s-a schimbat în 1989, când, ca student la prestigioasa Universitate din Beijing, a început să participe la mișcarea pro-democrație care a fost în cele din urmă înăbușită în Masacrul din Tiananmen.

Deși nu s-a întâmplat să fie la Tiananmen pe 4 iunie, evenimentele din piață i-au schimbat viața. „A fost un moment decisiv. Toată viața sa, el a avut încredere în stat. Când această încredere a fost trădată, întreaga sa viziune asupra lumii s-a destrămat. A fost un moment de revelație”, a spus Jin Drexel.

La început, Jin și-a urmat noua credință creștină într-o biserică Three-Self. În 2002, s-a mutat în SUA împreună cu soția și fiica sa pentru a studia la un seminar din California, unde s-au născut cei doi fii ai săi.

Familia s-a mutat înapoi în China în 2007 pentru ca Jin să-și continue munca. Dar el a decis să înființeze o biserică independentă, a spus Jin Drexel, deoarece nu mai putea accepta doctrina celor Trei Autonomii, care cere loialitate față de statul chinez. „Nu putea fi pastor acolo, deoarece nu era o biserică plăcută lui Dumnezeu… nu poți sluji la doi stăpâni.”

Zion a început ca o mică biserică de casă în Beijing, cu doar 20 de adepți. Dar, de-a lungul anilor, s-a extins și a început să țină slujbe într-o sală mare dintr-o clădire de birouri.

Pe măsură ce influența sa creștea, creștea și atenția asupra sa. În 2018, autoritățile chineze au cerut bisericii să instaleze camere CCTV în clădire, invocând motive de „securitate”.

Când a refuzat, adepții au început să se confrunte cu ceea ce liderii bisericii numesc hărțuire. Mai târziu în acel an, biserica a fost închisă.

Lui Jin i s-a impus o interdicție de ieșire din țară și a fost plasat sub supraveghere strictă. Familia sa a putut pleca în SUA, la fel ca și alți membri ai bisericii, precum Long.

Zion a trecut apoi la ceea ce Long a numit un „model hibrid”, în care se organizau slujbe religioase online de amploare, combinate cu mici întâlniri offline, față în față. Biserica a crescut până la aproximativ 100 de filiale în 40 de orașe din China și are acum peste 10.000 de adepți.

De aceea, deși soarta lui Jin și a celorlalți membri ai bisericii arestați rămâne incertă și se profilează posibilitatea unei represiuni mai ample, Long este încrezător că Zion și bisericile subterane din China vor supraviețui.

„Persecuția nu poate distruge biserica”, a spus el. „Dacă ne uităm înapoi la istorie, acolo unde există represiune, există și o renaștere.”