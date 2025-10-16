Guvernul a aprobat bugetul pe 2025 pentru Romsilva: Regia îşi propune un nivel al cheltuielilor de 3,4 miliarde lei, în scădere cu 0,3% față de anul precedent

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Guvernul a aprobat bugetul pe 2025 a Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, care îşi propune, pentru anul 2025, realizarea unui nivel al veniturilor totale de 3,5 miliarde lei (în creştere cu 1,1% faţă de anul precedent) , precum şi un nivel al cheltuielilor de 3,4 miliarde lei (în scădere cu 0,3%), ceea ce duce la realizarea unui profit brut de 90 milioane lei, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Guvernul a aprobat în şedinţă aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor Regia Naţională a Pădurilor Romsilva îşi propune, pentru anul 2025, realizarea unui nivel al veniturilor totale de 3,5 miliarde lei (în creştere cu 1,1% faţă de anul precedent) , precum şi un nivel al cheltuielilor de 3,4 miliarde lei (în scădere cu 0,3%), ceea ce duce la realizarea unui profit brut de 90 milioane lei, arată Guvernul într-un comunicat.

Pe componenta de venituri, Regia estimează recoltarea şi comercializarea unui volum total de 9,3 milioane metri cubi de masa lemnoasă, precum şi fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale, vânat. Cheltuielile cu bunuri si servicii înregistrează o diminuare cu 5,3% faţă de anul precedent.

”Cheltuielile de personal se prezintă astfel: cheltuielile cu salariile au fost reîntregite cu 8,9% comparativ cu valoarea realizată în anul 2024, ca urmare a creşterii salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, cheltuielile cu contribuţiile datorate de angajator înregistrează o majorare de 1,2%, în timp ce bonusurile înregistrează o diminuare de 57,9%, cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete înregistrează o diminuare de 8,2% şi alte cheltuieli cu personalul înregistrează o diminuare de 7,2% comparativ cu valoarea realizată în anul anterior”, arată Executivul.

Cheltuielile salariale au fost calculate pentru un număr mediu de 13.625 persoane. Pentru anul 2025, Regia nu a prevăzut majorarea/indexarea sau alte mecanisme de creştere a cheltuielilor cu salariile, mai spune Guvernul.