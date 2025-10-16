Trump scrie pe Truth Social în timp ce discută cu Putin: „Vorbesc acum. E o conversaţie lungă”
Preşedintele Donald Trump a scris joi pe Truth Social că are o conversaţie „lungă” cu preşedintele rus Vladimir Putin, relatează CNN, transmite News.ro.
„Vorbesc acum cu preşedintele Putin. Conversaţia este în curs, una lungă, şi voi raporta conţinutul acesteia, la fel ca şi preşedintele Putin, la finalul ei. Vă mulţumesc pentru atenţia acordată acestei chestiuni!”, a scris Trump pe Truth Social.
Discuţia dintre Trump şi Putin vine înainte cu o zi ca preşedintele să-l primească pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă.
Axios informase anterior pe surse că Trump are de gând să vorbească cu Putin în cursul zilei de joi.
