Sora fostului ministru PSD de Interne Carmen Dan, suspectă într-un caz de înșelăciune cu un prejudiciu de 1,3 milioane euro / Cristi Borcea ar putea fi audiat ca martor în dosar (surse)

Polițiștii Direcției Generale de Poliție București efectuează joi 16 percheziții domiciliară în Capitală și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, într-un dosar penal aflat în care două persoane sunt acuzate de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, cu un prejudiciu estimat de 1,3 milioane de euro. Surse apropiate anchetei au declarat pentru G4Media că una dintre suspecte este Stan Simona, sora fostului ministru PSD de Interne Carmen Dan.

“În fapt, în august 2024, polițiștii Capitalei au fost sesizați de către mai multe persoane cu privire la faptul ca ar fi fost înșelate cu privire la achiziționarea unor locuințe și a unor autoturisme”, a precizat Poliția București, într-un comunicat de presă.

“În urma administrării probatorului a rezultat faptul că, în perioada 2022-prezent, două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracțional constând în aceea că s-ar fi folosit de calități nereale, respectiv persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de rafinare și marketing, respectiv transport produse petroliere, pentru a determina persoanele vătămate să achiziționeze bunuri mobile și imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăților comerciale respective, prin divizarea acestora, și să fie vândute la prețuri sub valoarea pieței, bunuri care, în realitate, nu aparțineau celor două societăți comerciale.

Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 1.300.000 de euro.

De asemenea, în urma cercetărilor a reieșit faptul că pentru a câștiga încrederea persoanelor vătămate, una dintre persoanele bănuite de comiterea faptei s-ar fi folosit de numele unor persoane cunoscute”, se arată în comunicat.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru G4Media că cele două femei sunt Stan Simona, sora fostului ministru de Interne PSD Carmen Dan în perioada represiunii protestelor din 10 august, și Popa Mariana. Cele două femei s-ar fi dat drept ,,persoane importante” de la OMV PETROM SA și TRANSPECO LOGISTIC&DISTRIBUTION și ar fi păcălit păcălit 6 persoane, cinci dintre ele fiind medici stomatologi.

Acestea le-ar fi spus victimelor că firmele respective scot la vânzare mașini de lux și apartamente pe care le-ar putea cumpăra mult sub prețul pieței.

Ce sume ar fi cerut cele două femei:

220.000 de euro – pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class

67.000 de euro – un apartament la Piața Unirii și mai multe autoturisme

426.000 de lei cash și 265.000 transfer – mai multe autoturisme

372.000 de euro apartamente în București

69.000 de lei – Audi Q5

3 apartamente cu 3 camere în spate la Mitropolie, în centrul Bucureștiului, cu 36.800 de euro/de apartament.

Bunurile respective existau în realitate, dar nu nu aparțineau celor două femei, care aveau nicio legătură cu proprietarii lor.

În acest dosar vor fi audiați ca martor Carmen Dan, soțul uneia dintre bănuite (cumnatul lui Carmen Dan, care lucrează la Secretariatul General al Guvernului), și, probabil, Cristi Borcea, au precizat sursele citate.

În fața victimelor, Stan Simona s-ar fi folosit de numele sorei sale, Carmen Dan, de numele soțului său, care lucrează în SGG, dar și de presupusa relație de prietenie cu Cristian Borcea și Dragoș Gâdoiu, administratori ai TRANSPECO SA.

Cercetările în acest dosar sunt efectuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.