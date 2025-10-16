Serviciul Federal de Securitate al Rusiei acuză MI6 de planificarea actelor teroriste şi acţiunilor de sabotaje ucrainene în Rusia

Directorul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), Aleksandr Bortnikov, a acuzat astăzi MI6, Serviciul de informaţii externe al Regatului Unit, de „planificarea actelor teroriste şi acţiunilor de sabotaj” pe care Ucraina le-ar comite pe teritoriul rus, relatează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

„Împreună cu MI-6, sunt planificate incursiuni ale grupurilor de sabotaj ucrainene în regiunile de frontieră ale Rusiei, atacuri cu drone asupra infrastructurii critice, inclusiv utilizarea mijloacelor aeriene şi maritime”, a declarat Bortnikov, citat de agenţia TASS, într-o reuniune a şefilor serviciilor de securitate din ţările membre ale Comunităţii Statelor Independente (CSI), desfăşurată în oraşul Samarcand (Uzbekistan).

În special, el a denunţat faptul că serviciile secrete britanice au supervizat direct operaţiunea „Pânza de păianjen”, atacul ucrainean cu drone comis pe 1 iunie împotriva bazelor aviaţiei strategice ruse.

„Britanicii înşişi le-au oferit ulterior (ucrainenilor) sprijin propagandistic, injectând în mass-media informaţii false despre presupusele daune enorme cauzate şi despre faptul că exclusiv ucrainenii ar fi „autorii” acţiunii de sabotaj”, susţine el.

Potrivit şefului FSB, guvernul şi serviciile secrete britanice „sunt responsabile pentru eşecurile repetate ale iniţiativelor reale de soluţionare a conflictului din Ucraina”.

„Tocmai britanicii, prin provocări şi dezinformare, îndreaptă politica Bruxellesului spre eşecul unei reglementări în Ucraina. Ei insistă asupra accelerării pregătirilor Europei pentru o confruntare armată cu Rusia pe cale aeriană, maritimă şi terestră”, a declarat Bortnikov.

Şeful FSB mai susţine că „isteria” legată de ameninţarea militară a Rusiei ar putea fi legată de dorinţa anglo-saxonilor de a transfera capitalul european către pieţele bursiere proprii.

„Dacă excludem că adevărata intenţie a anglo-saxonilor ar fi declanşarea celui de-al Treilea Război Mondial (…), atunci există o singură explicaţie logică pentru acţiunile lor agresive: crearea incertitudinii strategice şi intimidarea ţărilor din UE, asigurând fluxul de capital către pieţele lor bursiere şi corporaţiile militaro-industriale proprii”, a afirmat acesta, potrivit EFE.