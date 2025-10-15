LIBERTATEA / Laura Kovesi: Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo

Procurorul-șef al Parchetului European Laura Codruța Kovesi critică lipsa de reacție și de colaborare a autorităților române la solicitările venite de la Luxemburg legate de problemele din Portul Constanța. Asta în timp ce autoritățile din celelalte țări colaborează foarte bine cu Parchetul European, cel mai recent exemplu fiind ampla anchetă legată de fraudele vamale și cu TVA din portul grec Pireu, scrie Libertatea.ro

Parchetul European poate ajuta România, poate reduce frauda cu TVA, poate reduce frauda vamală, poate ajuta statul român să aibă mai mulți bani în buget. Asta este datoria noastră și asta este ceea ce facem. Dacă nimeni nu ne sesizează și nimeni nu vrea să lucreze cu noi, vă promit eu că o să lucrăm încet, mai greu, mai dificil, dar tot o să ajungem acolo, în portul Constanța. Eu aștept totuși ca anumite instituții din România să se trezească și să facă ceea ce trebuie făcut, cum e normal, pentru că nu noi oricum o să ne facem treaba, e mai dificil, dar oricum o să facem”, a declarat Laura Codruța Kovesi.

Și, în timp ce autoritățile române refuză să colaboreze cu Parchetul European, nu la fel stau lucrurile în ceea ce privește celelalte țări. În acest an, procurorii europeni au coordonat o descindere în portul Pireu din Grecia, confiscând 2.435 de containere cu bunuri de contrabandă aduse din China, în principal biciclete electrice, textile și încălțăminte. Operațiunea a purtat numele Calypso și a beneficiat de sprijinul autorităților din Grecia. Mecanismul fraudulos din portul Pireu se desfășura, conform anchetatorilor, de cel puțin opt ani, cauzând un prejudiciu estimat la peste 350 de milioane de euro prin neplata taxelor vamale și 450 de milioane de euro prin neplata TVA.

Procurorul-șef al Parchetului European critică faptul că până acum nu a fost deschis vreun dosar de mare anvergură legat de problemele din Portul Constanța: „Am văzut că sunt dosare, se mai întâmplă câteva lucruri mici legat de portul Constanța, dar doar atât. Noi de când s-a înființat Parchetul European din 2019, n-am primit nicio informație legată de ce se întâmplă în portul Constanța, absolut niciuna. Noi nu suntem nici polițiști, nici vameși. Rolul nostru nu este să detectăm, trebuie să facem investigații. De aceea toate celelalte instituții trebuie să detecteze și să raporteze la Parchetul European. Și acesta trebuie să fie un reflex. Un procuror român poate să înceapă să facă micul său dosar acolo, la fel cum am început și în Grecia cu operațiunea Calypso. Dacă nu eram în Parchetul European, procurorul grec probabil nu ar fi mers pe acea firmă, unde erau oameni de paie, și nu s-ar fi întâmplat nimic. N-ar fi văzut niciodată ce este în spate și n-ar fi ajuns să descopere ce se întâmpla".