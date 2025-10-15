G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

LIBERTATEA / Laura Kovesi: Nimeni din România nu ne sesizează legat de…

LIBERTATEA / Laura Kovesi: Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo

Articole15 Oct • 403 vizualizări 0 comentarii

Procurorul-șef al Parchetului European Laura Codruța Kovesi critică lipsa de reacție și de colaborare a autorităților române la solicitările venite de la Luxemburg legate de problemele din Portul Constanța. Asta în timp ce autoritățile din celelalte țări colaborează foarte bine cu Parchetul European, cel mai recent exemplu fiind ampla anchetă legată de fraudele vamale și cu TVA din portul grec Pireu, scrie Libertatea.ro

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Parchetul European poate ajuta România, poate reduce frauda cu TVA, poate reduce frauda vamală, poate ajuta statul român să aibă mai mulți bani în buget. Asta este datoria noastră și asta este ceea ce facem. Dacă nimeni nu ne sesizează și nimeni nu vrea să lucreze cu noi, vă promit eu că o să lucrăm încet, mai greu, mai dificil, dar tot o să ajungem acolo, în portul Constanța. Eu aștept totuși ca anumite instituții din România să se trezească și să facă ceea ce trebuie făcut, cum e normal, pentru că nu noi oricum o să ne facem treaba, e mai dificil, dar oricum o să facem”, a declarat Laura Codruța Kovesi.

Și, în timp ce autoritățile române refuză să colaboreze cu Parchetul European, nu la fel stau lucrurile în ceea ce privește celelalte țări. În acest an, procurorii europeni au coordonat o descindere în portul Pireu din Grecia, confiscând 2.435 de containere cu bunuri de contrabandă aduse din China, în principal biciclete electrice, textile și încălțăminte.  Operațiunea a purtat numele Calypso și a beneficiat de sprijinul autorităților din Grecia. Mecanismul fraudulos din portul Pireu se desfășura, conform anchetatorilor, de cel puțin opt ani, cauzând un prejudiciu estimat la peste 350 de milioane de euro prin neplata taxelor vamale și 450 de milioane de euro prin neplata TVA.

Procurorul-șef al Parchetului European critică faptul că până acum nu a fost deschis vreun dosar de mare anvergură legat de problemele din Portul Constanța: „Am văzut că sunt dosare, se mai întâmplă câteva lucruri mici legat de portul Constanța, dar doar atât. Noi de când s-a înființat Parchetul European din 2019, n-am primit nicio informație legată de ce se întâmplă în portul Constanța, absolut niciuna.  Noi nu suntem nici polițiști, nici vameși. Rolul nostru nu este să detectăm, trebuie să facem investigații. De aceea toate celelalte instituții trebuie să detecteze și să raporteze la Parchetul European. Și acesta trebuie să fie un reflex.  Un procuror român poate să înceapă să facă micul său dosar acolo, la fel cum am început și în Grecia cu operațiunea Calypso. Dacă nu eram în Parchetul European, procurorul grec probabil nu ar fi mers pe acea firmă, unde erau oameni de paie, și nu s-ar fi întâmplat nimic. N-ar fi văzut niciodată ce este în spate și n-ar fi ajuns să descopere ce se întâmpla”. Citește mai mult pe Libertatea.ro

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Cum a intrat DNA în Portul Constanța? Marius Voineag: ”Am transformat ofițerii sub acoperire în personaje / Unui investigator i-am dat o mașină scumpă, un X5, o casă bună, bani să-și permită mesele” / Cum se ”trasau” șpăgile pe peștii comandați la restaurant

Articole5 Oct • 17.526 vizualizări
6 comentarii

Ministrul Transporturilor: Portul Constanţa îşi consolidează poziţia de hub logistic regional prin finalizarea extinderii drumului adiacent digului de sud şi demararea reparaţiilor capitale la pasajul superior de la Molurile 3, 4 şi 5

Articole24 Sep 2025 • 674 vizualizări
0 comentarii

Doi bărbaţi acuzaţi că au dat mită în legătură cu atribuirea unui contract în portul Constanţa şi-au recunoscut faptele în faţa procurorilor DNA şi au primit condamnări cu suspendare / Unul dintre ei promisese 250.000 de euro pentru a câştiga un contract

Articole31 Iul 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.