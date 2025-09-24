Ministrul Transporturilor: Portul Constanţa îşi consolidează poziţia de hub logistic regional prin finalizarea extinderii drumului adiacent digului de sud şi demararea reparaţiilor capitale la pasajul superior de la Molurile 3, 4 şi 5

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă că Portul Constanţa îşi consolidează poziţia de hub logistic regional prin finalizarea extinderii drumului adiacent digului de sud şi demararea reparaţiilor capitale la pasajul superior de la Molurile 3, 4 şi 5, transmite News.ro.

”Infrastructură modernizată pentru un viitor dinamic în Portul Constanţa. Astăzi am fost în vizită în Portul Constanţa, alături de Horaţiu Cosma, secretar de stat coordonator pe domeniul naval, şi Mihai Teodorescu, directorul general al Portului Constanţa, pentru a verifica stadiul unor lucrări de modernizare”, anunţă ministrul Transporturilor.



Ciprian Şerban precizează că ”Portul Constanţa îşi consolidează poziţia de hub logistic regional prin finalizarea extinderii drumului adiacent digului de sud şi demararea reparaţiilor capitale la pasajul superior de la Molurile 3, 4 şi 5”.



”Aceste investiţii, finanţate integral din fondurile Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, aduc un suflu nou infrastructurii portuare. Drumul extins pe 1,7 km, cu o bandă suplimentară de 4,5 metri, facilitează accesul fluent prin Poarta 14, utilizând patru benzi de circulaţie. Realizată în doar 10 luni de asocierea HEILBRON PRODUKT SRL – BUIDING DESIGN 2000 TOP SRL, lucrarea, de peste 4 milioane lei, reduce congestiile şi sporeşte siguranţa traficului portuar”, subiniază ministrul.



El anunţă că, de asemenea, încep lucrările de reparaţii capitale la pasajul superior de la Molurile 3, 4 şi 5.

”Acest pasaj, construit în 1984, intră într-un amplu proces de reabilitare, esenţial după decenii de exploatare intensă. Proiectul de peste 37 milioane lei, derulat de Asocierea HEILBRONN PRODUKT SRL – SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL, va prelungi durata de viaţă a construcţiei, asigurând circulaţia sigură şi confortabilă peste liniile de cale ferată şi drumurile din zona molurilor”, precizeză Şerban.



”Aceste iniţiative reflectă angajamentul Portului Constanţa pentru o infrastructură modernă, care susţine dezvoltarea economică şi conectivitatea regiunii”, mai declară ministrul Transporturilor.