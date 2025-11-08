G4Media.ro
Mii de kurzi protestează în vestul Germaniei pentru eliberarea liderului PKK, Abdullah…

Mii de kurzi protestează în vestul Germaniei pentru eliberarea liderului PKK, Abdullah Ocalan, încarcerat în Turcia

Mii de kurzi au demonstrat sâmbătă în oraşul Koln (vestul Germaniei) pentru a cere eliberarea liderului şi fondatorului Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), Abdullah Ocalan, care este încarcerat în Turcia, relatează DPA, citată de Agerpres.

Potrivit informaţiilor poliţiei germane, aproximativ 15.000 de participanţi erau înregistraţi pentru un marş prin centrul oraşului Koln. Poliţia nu a furnizat detaliile exacte ale numărului real de participanţi, dar un purtător de cuvânt a menţionat că au luat parte câteva mii de oameni, fără a fi consemnate incidente notabile.

Demonstraţia a început la prânz ora locală, cu o mică întârziere faţă de programarea iniţială. PKK a anunţat anterior în acest an că îşi va retrage combatanţii din Turcia. Această măsură face parte din procesul de pace convenit cu guvernul de la Ankara.

În luna iulie, PKK a depus deja armele, în mod simbolic. Totuşi, website-ul de ştiri ANF, apropiat de PKK, a declarat că Ocalan rămâne în detenţie, unde se află deja de 26 de ani. Partidul Muncitorilor din Kurdistan este listat ca organizaţie teroristă în Turcia, Uniunea Europeană şi SUA.

În luna mai, PKK a anunţat dizolvarea sa, în urma unui apel al lui Ocalan în acest sens. PKK a fost fondat în 1978 de către Abdullah Ocalan în Turcia, în principal ca reacţie la oprimarea politică, socială şi culturală a kurzilor din această ţară. În vârstă de 77 de ani, Ocalan se află întemniţat pe insula Imrali începând din 1999.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

