Medicii care răspândesc informații false sau contrare dovezilor științifice ar putea fi sancționați disciplinar, prevede o inițiativă a parlamentarilor USR Remus Negoi și Adrian Wiener

Medicii care răspândesc în spațiul public informații false sau contrare dovezilor științifice ar putea fi sancționați disciplinar, prevede o inițiativă a parlamentarilor USR Remus Negoi și Adrian Wiener. Proiectul are scopul de a proteja sănătatea publică și de a întări răspunderea profesională în rândul cadrelor medicale, transmit parlamentarii.

„În ultimii ani, s-a constatat o creștere alarmantă a cazurilor în care unii medici, beneficiind de autoritatea și credibilitatea conferite de statutul lor profesional, au răspândit informații false sau înșelătoare pe rețelele sociale, dar și în întâlniri ori conferințe organizate. Această conduită a avut efecte negative importante asupra sănătății publice, manifestate prin scăderea ratei vaccinării, adoptarea unor tratamente ineficiente sau chiar periculoase, precum și prin diminuarea încrederii cetățenilor în actul medical și în recomandările profesioniștilor din domeniu”, transmite senatorul USR Remus Negoi într-un comunicat de presă de sâmbătă.

Între o lună și un an fără meserie

Potrivit inițiativei, medicii pot fi sancționați cu interdicția de a exercita profesia între o lună și un an, la prima abatere, respectiv cu retragerea calității de membru al Colegiului Medicilor din România, la a doua abatere.

„Respectul pentru știință și adevăr salvează vieți. Medicul are o datorie nu doar față de pacientul din fața sa, ci și față de întreaga societate. Când un medic răspândește informații false, consecințele pot fi devastatoare. Acest proiect nu este o pedeapsă, ci un scut pentru sănătatea publică”, transmite și deputatul USR Adrian Wiener, medic și secretar al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, prin comunicat.

Retragera calității de medic

Inițiativa modifică Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și introduce un nou alineat: