Opinia separată a celor patru judecători de la CCR: Consiliul Superior al Magistraturii nu și-a îndeplinit obligația legală de avizare a proiectului Legii privind pensiile magistraților / Lipsă de colaborare loială

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Patru judecători ai Curții Constituționale afirmă, într-o opinie separată, că Guvernul și-a îndeplinit obligația legală de solicitare a avizului Consiliului Superior al Magistraturii, iar CSM este cel care nu și-a îndeplinit obligația legală de avizare a proiectului Legii privind pensiile magistraților.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

“(…) absența avizului la legea privind pensiile magistraților se înscrie în coordonatele nerespectării atribuției legale a CSM de avizare ceea ce reflectă și o lipsă de colaborare loială a autorității avizatoare”, se arată în opinia semnată de președinta CCR, Simina Tănăsescu, și de judecătorii Asztalos Csaba, Dacian Cosmin Dragoș și Iuliana Scântei.

Decizia de neconstituționalitate a legii privind pensiile magistraților a fost adoptată cu un vot de 5 la 4. Motivarea deciziei a fost publicată vineri, 7 noiembrie.

Decizia de neconstituționalitate a fost susținută de judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină și de judecătorul Gheorghe Stan, care a formulat o opinie concurentă – adică a fost de acord cu decizia, dar a motivat-o în alt fel.

Potrivit opiniei separate, decizia majoritară semnată de judecătorii “a realizat un veritabil reviriment jurisprudențial fără a fi îndeplinite condițiile consacrate în jurisprudența Curții”.

Citește și:

Potrivit celor patru judecători, “Guvernul avea competența legală de a-și asuma răspunderea în fața Parlamentului asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu chiar în lipsa comunicării avizului consultativ al CSM, întrucât acesta fusese solicitat de inițiator potrivit legii. Absența unui aviz în acest termen (30 august-1/3 septembrie) se înscrie în coordonatele nerespectării atribuției legale a CSM de avizare ceea ce reflectă și o lipsă de colaborare loială a autorității avizatoare, CSM, în cadrul procesului de legiferare”.

Argumentele celor patru judecători care au formulat opinia separată, mai jos: