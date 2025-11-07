Piloții Ferrari și Verstappen, la coada clasamentului – Norris, cel mai rapid în antrenamentul liber din Brazilia
Oscar Piastri dă semne de revenire, pilotul celor de la McLaren reușind al doilea timp în antrenamentul liber contând pentru Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei. Cel mai rapid a fost coechipierul Lando Norris. Sesiunea nu a fost însă una grozavă pentru piloții Ferrari: Leclerc a fost al 18-lea, iar Hamilton imediat după el. Mai jos a fost doar Tsunoda, de la RedBull.
The title rivals top FP1 with Hulkenberg third 👀#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/o6tYZ7F9RQ
— Formula 1 (@F1) November 7, 2025
Cu timpul de 1:09.975, Lando Norris a dominat antrenamentul din Brazilia, el fiind urmat de coechipierul Oscar Piastri (+0.023 secunde). Al treilea a fost Nico Hulkenberg (Kick Sauber +0.619) și de Fernando Alonso (Aston Martin +0.631 secunde).
George Russell (Mercedes) a fost al șaselea (+0.670 secunde), Kimi Antonelli al zecelea (Mercedes +0.769 sec), iar Max Verstappen doar imediat deasupra piloților Ferrari, pe locul 17 (+1.393 secunde).
Charles Leclerc a avut o întârziere de +1.518 secunde și a fost al 18-lea, iar Lewis Hamilton a sosit cu o întârziere de +1.551 secunde și a fost al 19-lea.
Yuki Tsunoda (RedBull) a fost ultimul: +1.788 secunde în urma lui Norris.
FP1 CLASSIFICATION
The full rundown from the only practice session of the weekend 👇#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/UXbgTZNiPq
— Formula 1 (@F1) November 7, 2025
Marele Premiu de F1 al Braziliei, program complet
Vineri, 7 noiembrie
- Antrenament 1 / Lando Norris – cel mai rapid
- Calificări Sprint: 20:30 – 21:14 / Antena 3, Antena Play
Sâmbătă, 8 noiembrie
- Cursa Sprint: 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct
- Calificări: 20:00 – 21:00 / Antena 3, Antena Play
Duminică, 8 noiembrie
- Cursa: 19:00 / Antena 3, Antena Play
Circuitul de la Interlagos
- Primul Grand Prix: 1973
- Lungime circuit: 4,309 km
- Numărul de tururi: 71
- Distanță totală: 305,939 km
- Cel mai rapid tur: Valtteri Bottas, în 2018 (Mercedes): 1:10.540
Ce a fost în 2024
- Pole position: Lando Norris (McLaren)
- Cel mai rapid tur: Max Verstappen (RedBull) 1:20.472 în turul 67
- Locul 1: Max Verstappen (RedBull)
- Locul 2: Esteban Ocon (Alpine)
- Locul 3: Pierre Gasly (Alpine)
Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez
- Lando Norris (McLaren) 357 puncte
- Oscar Piastri (McLaren) 356
- Max Verstappen (RedBull) 321
- George Russell (Mercedes) 258
- Charles Leclerc (Ferrari) 210
- Lewis Hamilton (Ferrari) 146
- Kimi Antonelli (Mercedes) 97
- Alexander Albon (Williams) 73
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41
- Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
- Carlos Sainz (Williams) 38
- Fernando Alonso (Aston Martin) 37
- Oliver Bearman (Haas) 32
- Lance Stroll (Aston Martin) 32
- Liam Lawson (Racing Bulls) 30
- Esteban Ocon (Haas) 30
- Yuki Tsunoda (RedBull) 28
- Pierre Gasly (Alpine) 20
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
- Franco Colapinto (Alpine) 0
- Jack Doohan (Alpine) 0.
Clasamentul constructorilor din F1
- McLaren 713 puncte / campioană
- Ferrari 356
- Mercedes 355
- RedBull 346
- Williams 111
- Racing Bulls 72
- Aston Martin 69
- Haas 62
- Kick Sauber 60
- Alpine 20
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie – Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – Câștigător Oscar Piastri
- Italia (Monza) – Câștigător Max Verstappen
- Azerbaijan (Baku) – Câștigător Max Verstappen
- Singapore (Marina Bay) – Câștigător George Russell
- SUA (Austin) – Câștigător Max Verstappen
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – Câștigător Lando Norris
- Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
