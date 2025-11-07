G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Piloții Ferrari și Verstappen, la coada clasamentului – Norris, cel mai rapid…

Monopostul de Formula 1 al celor de la Scuderia Ferrari pe circuit.
Monopostul Ferrari / Sursa foto: captură YouTube

Piloții Ferrari și Verstappen, la coada clasamentului – Norris, cel mai rapid în antrenamentul liber din Brazilia

Sportz7 Noi • 305 vizualizări 0 comentarii

Oscar Piastri dă semne de revenire, pilotul celor de la McLaren reușind al doilea timp în antrenamentul liber contând pentru Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei. Cel mai rapid a fost coechipierul Lando Norris. Sesiunea nu a fost însă una grozavă pentru piloții Ferrari: Leclerc a fost al 18-lea, iar Hamilton imediat după el. Mai jos a fost doar Tsunoda, de la RedBull.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Cu timpul de 1:09.975, Lando Norris a dominat antrenamentul din Brazilia, el fiind urmat de coechipierul Oscar Piastri (+0.023 secunde). Al treilea a fost Nico Hulkenberg (Kick Sauber +0.619) și de Fernando Alonso (Aston Martin +0.631 secunde).

George Russell (Mercedes) a fost al șaselea (+0.670 secunde), Kimi Antonelli al zecelea (Mercedes +0.769 sec), iar Max Verstappen doar imediat deasupra piloților Ferrari, pe locul 17 (+1.393 secunde).

Charles Leclerc a avut o întârziere de +1.518 secunde și a fost al 18-lea, iar Lewis Hamilton a sosit cu o întârziere de +1.551 secunde și a fost al 19-lea.

Yuki Tsunoda (RedBull) a fost ultimul: +1.788 secunde în urma lui Norris.

Marele Premiu de F1 al Braziliei, program complet

Vineri, 7 noiembrie

  • Antrenament 1 / Lando Norris – cel mai rapid
  • Calificări Sprint: 20:30 – 21:14 / Antena 3, Antena Play

Sâmbătă, 8 noiembrie

  • Cursa Sprint: 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct
  • Calificări: 20:00 – 21:00 / Antena 3, Antena Play

Duminică, 8 noiembrie

  • Cursa: 19:00 / Antena 3, Antena Play

Circuitul de la Interlagos

  • Primul Grand Prix: 1973
  • Lungime circuit: 4,309 km
  • Numărul de tururi: 71
  • Distanță totală: 305,939 km
  • Cel mai rapid tur: Valtteri Bottas, în 2018 (Mercedes): 1:10.540

Ce a fost în 2024

  • Pole position: Lando Norris (McLaren)
  • Cel mai rapid tur: Max Verstappen (RedBull) 1:20.472 în turul 67
  • Locul 1: Max Verstappen (RedBull)
  • Locul 2: Esteban Ocon (Alpine)
  • Locul 3: Pierre Gasly (Alpine)

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

  1. Lando Norris (McLaren) 357 puncte
  2. Oscar Piastri (McLaren) 356
  3. Max Verstappen (RedBull) 321
  4. George Russell (Mercedes) 258
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 210
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) 146
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) 97
  8. Alexander Albon (Williams) 73
  9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
  11. Carlos Sainz (Williams) 38
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) 37
  13. Oliver Bearman (Haas) 32
  14. Lance Stroll (Aston Martin) 32
  15. Liam Lawson (Racing Bulls) 30
  16. Esteban Ocon (Haas) 30
  17. Yuki Tsunoda (RedBull) 28
  18. Pierre Gasly (Alpine) 20
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) 0
  21. Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

  1. McLaren 713 puncte / campioană
  2. Ferrari 356
  3. Mercedes 355
  4. RedBull 346
  5. Williams 111
  6. Racing Bulls 72
  7. Aston Martin 69
  8. Haas 62
  9. Kick Sauber 60
  10. Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.