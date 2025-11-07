Piloții Ferrari și Verstappen, la coada clasamentului – Norris, cel mai rapid în antrenamentul liber din Brazilia

Oscar Piastri dă semne de revenire, pilotul celor de la McLaren reușind al doilea timp în antrenamentul liber contând pentru Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei. Cel mai rapid a fost coechipierul Lando Norris. Sesiunea nu a fost însă una grozavă pentru piloții Ferrari: Leclerc a fost al 18-lea, iar Hamilton imediat după el. Mai jos a fost doar Tsunoda, de la RedBull.

Cu timpul de 1:09.975, Lando Norris a dominat antrenamentul din Brazilia, el fiind urmat de coechipierul Oscar Piastri (+0.023 secunde). Al treilea a fost Nico Hulkenberg (Kick Sauber +0.619) și de Fernando Alonso (Aston Martin +0.631 secunde).

George Russell (Mercedes) a fost al șaselea (+0.670 secunde), Kimi Antonelli al zecelea (Mercedes +0.769 sec), iar Max Verstappen doar imediat deasupra piloților Ferrari, pe locul 17 (+1.393 secunde).

Charles Leclerc a avut o întârziere de +1.518 secunde și a fost al 18-lea, iar Lewis Hamilton a sosit cu o întârziere de +1.551 secunde și a fost al 19-lea.

Yuki Tsunoda (RedBull) a fost ultimul: +1.788 secunde în urma lui Norris.

FP1 CLASSIFICATION The full rundown from the only practice session of the weekend 👇#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/UXbgTZNiPq — Formula 1 (@F1) November 7, 2025

Marele Premiu de F1 al Braziliei, program complet

Vineri, 7 noiembrie

Antrenament 1 / Lando Norris – cel mai rapid

Calificări Sprint: 20:30 – 21:14 / Antena 3, Antena Play

Sâmbătă, 8 noiembrie

Cursa Sprint: 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Calificări: 20:00 – 21:00 / Antena 3, Antena Play

Duminică, 8 noiembrie

Cursa: 19:00 / Antena 3, Antena Play

Circuitul de la Interlagos

Primul Grand Prix: 1973

Lungime circuit: 4,309 km

Numărul de tururi: 71

Distanță totală: 305,939 km

Cel mai rapid tur: Valtteri Bottas, în 2018 (Mercedes): 1:10.540

Ce a fost în 2024

Pole position: Lando Norris (McLaren)

Cel mai rapid tur: Max Verstappen (RedBull) 1:20.472 în turul 67

Locul 1: Max Verstappen (RedBull)

Locul 2: Esteban Ocon (Alpine)

Locul 3: Pierre Gasly (Alpine)

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

Lando Norris (McLaren) 357 puncte Oscar Piastri (McLaren) 356 Max Verstappen (RedBull) 321 George Russell (Mercedes) 258 Charles Leclerc (Ferrari) 210 Lewis Hamilton (Ferrari) 146 Kimi Antonelli (Mercedes) 97 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39 Carlos Sainz (Williams) 38 Fernando Alonso (Aston Martin) 37 Oliver Bearman (Haas) 32 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Liam Lawson (Racing Bulls) 30 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

McLaren 713 puncte / campioană Ferrari 356 Mercedes 355 RedBull 346 Williams 111 Racing Bulls 72 Aston Martin 69 Haas 62 Kick Sauber 60 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1