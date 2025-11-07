O fetiță ucraineană a fost obligată să cânte melodia rusă „Kalinka” în timpul unei ore de muzică în Finlanda

O fetiță de 11 ani de origine ucraineană a fost obligată să cânte melodia rusă „Kalinka” în timpul unei ore de muzică la o școală din orașul finlandez Espoo. Incidentul a provocat indignarea mamei copilului și a comunității ucrainene, ridicând din nou îngrijorări cu privire la normalizarea culturii ruse în Finlanda, scrie cotidianul ucrainean Pravda.

„În timpul unei ore de muzică, copiilor li s-a prezentat muzica rusă și li s-a cerut să cânte „Kalinka”. Nicole a refuzat, explicând că este ucraineană și nu vrea să folosească limba rusă. Profesorul i-a spus că „războiul nu se discută la școală”, a declarat mama fetiței, Irina Gorkun-Silén, pentru cotidianul finlandez Yle.

Gorkun-Silén, ea însăși muziciană și flautistă, locuiește în Finlanda de mulți ani. Soțul ei este finlandez, iar Nicole s-a născut în Finlanda.

Nicole a înțeles că refuzul de a participa ar avea un impact asupra notei sale, așa că a cântat, potrivit mamei sale.

„Ce s-ar fi întâmplat dacă în clasă ar fi fost un copil ucrainean ai cărui părinți ar fi fost uciși de ruși?”, a întrebat Gorkun-Silén, întrebându-se de ce introducerea în muzica mondială a început cu Rusia.

Ea a spus că, în opinia ei, incidentul sugerează normalizarea agresiunii rusești.

„Războiul trezește emoții”

„Kalinka” este un cântec rus devenit celebru datorită interpretărilor Corului Armatei Roșii. Ansamblul, care a susținut numeroase turnee în întreaga lume, a servit mult timp ca simbol național, mai întâi al Uniunii Sovietice și mai târziu al Rusiei moderne.

Ellinor Hellman, directoarea școlii lui Nicole, Espoo’s Storängen, a declarat pentru Yle că nu poate comenta cazuri individuale. Ea a spus că copiii din toate mediile sunt bineveniți la școală, care respectă programa națională.

„La materii precum muzica, elevii pot întâlni o varietate de expresii culturale care sunt selectate cu atenție pentru valoarea lor educațională”, a declarat Hellman pentru Yle prin e-mail.

Agenția Națională Finlandeză pentru Educație a recunoscut că, din cauza războiului din Ucraina, anumite teme culturale pot trezi emoții puternice, care ar trebui abordate și discutate cu elevii.

Experiența lui Nicole a șocat mulți membri ai comunității ucrainene din Finlanda, care spun că cultura nu poate fi separată de politică.

„Suntem profund întristați de această situație. Se ridică întrebarea dacă promovarea culturii ruse în școli este adecvată”, a spus Vassili Goutsoul, președintele Asociației Ucrainene din Finlanda.

Pentru ucraineni, limba rusă nu este o limbă neutră, potrivit Eilina Gusatinsky, specialistă în integrare.

„Din perspectiva lor, este o limbă a violenței, războiului și coerciției”, a explicat ea. „Este un simbol al rusificării și al suprimării identității ucrainene.”