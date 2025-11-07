Kremlinul neagă zvonurile intense privind demiterea lui Serghei Lavrov: „Este complet neadevărat” / The Moscow Times, un ziar independent cu sediul în Olanda, a relatat joi că Putin l-a îndepărtat pe Lavrov

Un aliat de seamă al președintelui rus Vladimir Putin a declarat vineri că informațiile apărute în presă potrivit cărora ministrul de externe Serghei Lavrov ar fi căzut în dizgrație „sunt complet neadevărate”. Diplomatul veteran Lavrov își păstrează funcția, a insistat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul unei conferințe de presă, conform Politico.

The Moscow Times, un ziar independent cu sediul în Olanda, a relatat joi că Putin l-a îndepărtat pe Lavrov, iar ministrul a dispărut din ochii publicului după ce SUA a anulat brusc summitul propus la Budapesta cu Rusia.

Alimentând zvonurile care s-au răspândit rapid pe rețelele sociale, Lavrov nu a fost prezent la Kremlin miercuri, când Putin a declarat că ia în considerare reluarea testelor cu arme nucleare.

Potrivit Kommersant, un canal de știri rusesc legat de Kremlin, Lavrov a lipsit de la întâlnire „cu acordul prealabil”.

Potrivit site-ului web al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, ultima apariție publică a lui Lavrov a fost pe 28 octombrie, când a participat la Conferința internațională de la Minsk privind securitatea eurasiatică, în capitala Belarusului.

Lavrov, în vârstă de 76 de ani, nu va conduce nici delegația rusă la summitul G20 din acest an, deși în mod normal el îndeplinește acest rol. Kremlinul a declarat săptămâna aceasta că adjunctul șefului administrației Putin, Maxim Oreshkin, va reprezenta Rusia la summitul de la Johannesburg de la sfârșitul acestei luni.

Financial Times a raportat la sfârșitul lunii trecute că SUA au decis să anuleze întâlnirea de la Budapesta privind războiul din Ucraina după o convorbire telefonică între Lavrov și secretarul de stat american Marco Rubio, din cauza poziției intransigente a Rusiei.

Lavrov a fost un aliat apropiat al lui Putin și a condus diplomația rusă timp de 21 de ani.