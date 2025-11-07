G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Kremlinul neagă zvonurile intense privind demiterea lui Serghei Lavrov: „Este complet neadevărat”…

serghei lavrov vladimir putin
sursa: Kremlin.ru

Kremlinul neagă zvonurile intense privind demiterea lui Serghei Lavrov: „Este complet neadevărat” / The Moscow Times, un ziar independent cu sediul în Olanda, a relatat joi că Putin l-a îndepărtat pe Lavrov

Articole7 Noi • 314 vizualizări 0 comentarii

Un aliat de seamă al președintelui rus Vladimir Putin a declarat vineri că informațiile apărute în presă potrivit cărora ministrul de externe Serghei Lavrov ar fi căzut în dizgrație „sunt complet neadevărate”. Diplomatul veteran Lavrov își păstrează funcția, a insistat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul unei conferințe de presă, conform Politico.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

The Moscow Times, un ziar independent cu sediul în Olanda, a relatat joi că Putin l-a îndepărtat pe Lavrov, iar ministrul a dispărut din ochii publicului după ce SUA a anulat brusc summitul propus la Budapesta cu Rusia.

Alimentând zvonurile care s-au răspândit rapid pe rețelele sociale, Lavrov nu a fost prezent la Kremlin miercuri, când Putin a declarat că ia în considerare reluarea testelor cu arme nucleare.

Potrivit Kommersant, un canal de știri rusesc legat de Kremlin, Lavrov a lipsit de la întâlnire „cu acordul prealabil”.

Potrivit site-ului web al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, ultima apariție publică a lui Lavrov a fost pe 28 octombrie, când a participat la Conferința internațională de la Minsk privind securitatea eurasiatică, în capitala Belarusului.

Lavrov, în vârstă de 76 de ani, nu va conduce nici delegația rusă la summitul G20 din acest an, deși în mod normal el îndeplinește acest rol. Kremlinul a declarat săptămâna aceasta că adjunctul șefului administrației Putin, Maxim Oreshkin, va reprezenta Rusia la summitul de la Johannesburg de la sfârșitul acestei luni.

Financial Times a raportat la sfârșitul lunii trecute că SUA au decis să anuleze întâlnirea de la Budapesta privind războiul din Ucraina după o convorbire telefonică între Lavrov și secretarul de stat american Marco Rubio, din cauza poziției intransigente a Rusiei.

Lavrov a fost un aliat apropiat al lui Putin și a condus diplomația rusă timp de 21 de ani.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Trump consideră „nepotrivit” anunţul lui Putin cu privire la testul rachetei Burevestnik

Articole27 Oct • 323 vizualizări
0 comentarii

BREAKING Donald Trump își schimbă abordarea față de Rusia / Președintele SUA anulează summitul cu Putin şi sancţionează companiile petroliere ruseşti

Articole23 Oct 2025 • 2.034 vizualizări
2 comentarii

Casa Albă: Nu există niciun plan ca președintele Trump să se întâlnească cu Vladimir Putin în viitorul imediat / Trump anunțase că se va întâlni cu președintele rus la Budapesta

Articole21 Oct 2025 • 1.269 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.