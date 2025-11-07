VIDEO Austeritatea nu-i împiedică pe români în goana după reduceri / 155 de comenzi pe secundă, de cum s-a deschis campania de „Black Friday”
Unul dintre cele mai mari magazine online din România a înregistrat în primele 4 ore vânzări ale campaniei „Black Friday” câte 155 de comenzi pe secundă, relatează observatornews.ro. În ciuda austerității, s-au făcut cumpărături de peste 667 milioane de lei, cele mai vânate produse fiind cele din segmentul electrocasnice, mașini, dar și aur ori pachete în sănătate.
Au fost vândute 2,3 milioane de produse. Aproape jumătate de milion de români au plasat comenzi, cu o medie de 1.419 lei/client și patru, nouă produse/client.
Sute de mii de produse și zeci de milioane de lei au fost cheltuite în doar câteva minute de la startul Black Friday 2025, cu banii jos, dar și în rate. Anul acesta, comenzile nu s-au limitat doar la telefoane, televizoare sau electrocasnice, ci și la produse inedite: de la bilete la festivaluri sau de avion, până la abonamente la electricitate, aur și carne de porc.
