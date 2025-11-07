Un medic pediatru din Cluj a fost găsit mort, pe holul spitalului / Poliţia a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care a avut loc decesul

Un medic de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii din Cluj-Napoca a fost găsit mort în unitatea sanitară. Doctoriţa Eva Kiss era de gardă vineri dimineaţă, când a fost descoperită în stop cardio-respirator, pe holul spitalului, scrie presa locală. Oficialii Poliţiei au confirmat pentru News.ro că a fost deschis un dosar penal în cadrul căruia se anchetează împrejurările decesului unui medic.

”În data de 7 noiembrie a.c., în jurul orei 06.30, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizaţi despre faptul că o femeie de 66 de ani, medic în cadrul unui spital din municipiul Cluj-Napoca, ar fi fost găsită în stare de inconştienţă. Echipajul medical sosit la faţa locului a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost constatat decesul persoanei în cauză”, au declarat oficialii Poliţiei Cluj.

Ca urmare, a fost dispusă realizarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cauzei decesului.

Poliţia a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, pentru a clarifica împrejurările în care a survenit decesul.

Presa locală notează că medicul care a murit este Eva Kiss, pediatru, şi că aceasta era de gardă când a fost găsită moartă.