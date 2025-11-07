G4Media.ro
Un medic pediatru din Cluj a fost găsit mort, pe holul spitalului…

salon spital
Sursa Foto: Actual de Cluj

Un medic pediatru din Cluj a fost găsit mort, pe holul spitalului / Poliţia a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care a avut loc decesul

Articole7 Noi • 549 vizualizări 1 comentariu

Un medic de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii din Cluj-Napoca a fost găsit mort în unitatea sanitară. Doctoriţa Eva Kiss era de gardă vineri dimineaţă, când a fost descoperită în stop cardio-respirator, pe holul spitalului, scrie presa locală. Oficialii Poliţiei au confirmat pentru News.ro că a fost deschis un dosar penal în cadrul căruia se anchetează împrejurările decesului unui medic.

”În data de 7 noiembrie a.c., în jurul orei 06.30, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizaţi despre faptul că o femeie de 66 de ani, medic în cadrul unui spital din municipiul Cluj-Napoca, ar fi fost găsită în stare de inconştienţă. Echipajul medical sosit la faţa locului a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost constatat decesul persoanei în cauză”, au declarat oficialii Poliţiei Cluj.

Ca urmare, a fost dispusă realizarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cauzei decesului.

Poliţia a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, pentru a clarifica împrejurările în care a survenit decesul.

Presa locală notează că medicul care a murit este Eva Kiss, pediatru, şi că aceasta era de gardă când a fost găsită moartă.

1 comentariu

  1. Ii numai vina medicului!
    Trebuia sa fi avut o alta profesie, una la care te pensionezi la 45 de ani și beneficiezi de pensie specială!
    Din cauza la „atâția speciali” și nu numai, nu sunt suficienti medici în spitale și trebuie sa facă garzi pana cad din picioare.
    Dacă te uiți pe listele de garda din spitale mai ales la secția de pediatrie o sa vedeți ca majoritatea medicilor fac peste 6 garzi pe luna.
    La 6 nopți nedormite pe luna plus programul obișnuit de lucru, ii normal sa mai cada câte unul.
    Pentru bugetul statului este bine ca numai prind pensia mulți dintre ei, dar cea mai mare problema este ca scade calitatea actului medical și pot apărea alte tragedii.

