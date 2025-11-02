Miliardarul Sylvan Adams donează 100 de milioane de dolari pentru reconstrucţia unui spital israelian lovit de o rachetă iraniană

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Miliardarul canadian-israelian Sylvan Adams a anunţat, duminică, că va dona 100 de milioane de dolari pentru reconstrucţia unui spital israelian care a suferit pagube importante în urma unui atac cu rachete iraniene în luna iunie, relatează AP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Adams a anunţat donaţia către Centrul Medical Universitar Soroka în cadrul unei şedinţe a Cabinetului israelian. Soroka, care deserveşte regiunea deşertică Negev din sudul Israelului, a fost lovită de o rachetă la 19 iunie, în plin război de 12 zile cu Iranul.

„Răspunsul nostru către Iran este să reconstruim mai mare şi mai bine”, a spus Adams. „Chiar în locul unde au căzut rachetele, vom construi în Beersheba, capitala Negevului, un spital de ultimă generaţie, care va fi unul dintre cele mai avansate din Orientul Mijlociu.”

Donaţia face parte dintr-o iniţiativă mai amplă, în valoare de 1 miliard de shekeli (300 de milioane de dolari), destinată îmbunătăţirii sistemului de sănătate din sudul Israelului, inclusiv construirea unui nou turn fortificat la spital. Costurile vor fi împărţite în mod egal între donaţia lui Adams, guvern şi Clalit Health Services, o companie israeliană de asigurări de sănătate.

Adams, care a susţinut o serie de cauze în Israel, multe dintre ele în domeniul sportului, medicinei şi educaţiei, este coproprietarul echipei de ciclism Israel Premier Tech, care a anunţat luna trecută că îşi schimbă numele şi renunţă la identitatea naţională.

Această decizie a fost luată după ce echipa a fost exclusă dintr-o cursă din Italia din cauza protestelor pro-palestiniene şi după ce Vuelta din Spania a fost perturbată în repetate rânduri de protestele faţă de echipă din cauza războiului Israelului în Gaza.

La momentul respectiv, Adams a declarat că nu va mai avea „un rol activ” în echipă.