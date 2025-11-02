VIDEO Pro-rusul Călin Georgescu, apel la boicotarea alegerilor pentru Primăria Capitalei: Electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența binelui. N-am cerut niciunui partid, nou sau vechi, să vorbească în numele meu. Lupii nu se vând pentru un os mai mare niciodată

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Fost candidat la președinția României, în prezent anchetat penal pentru mai multe infracțiuni – printre care cea mai gravă fiind tentativa de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale – pro-rusul Călin Georgescu revine cu un nou mesaj în care respinge alegerile pentru Primăria Capitalei. Georgescu îndeamnă electoratul „să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența binelui”.

Georgescu spune că n-a cerut niciunui partid, nou sau vechi, să vorbească în numele său, „oricine spune altceva minte”, făcând referire, cel mai probabil, la candidata Anca Alexandrescu (realizatoarea de emisiuni de la Realitatea PLUS), care și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei făcând apel la „suveraniști”, având totodată și sprijinul AUR.

Georgescu afirmă că „un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime”, referindu-se la decizia anulării alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024, și la alegerile legislative din mai, 2025, pe care le consideră „o mascaradă”. „Nu pot crede în aceste alegeri din București și consider că electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența binelui. Oricine m-ar fi întrebat, mă rog, dacă m-ar fi întrebat, ar fi primit același răspuns. Într-un mod aproape macabru se împlinește, pe 7 decembrie, un an de la alegerile care au îngropat democrația. Iar acum ni se cere să legitimăm frauda de atunci. Pentru mine acest lucru este inacceptabil”, afirmă Georgescu.

Acesta mai spune că „este o linie a demnității peste care niciun om liber nu poate trece” și reamintește că dacă alegerile din decembrie, 2024, nu ar fi fost anulate, „astăzi nu am fi avut nevoie de alegeri la București”.

Georgescu susține că nu se implică în niciun fel în alegerile pentru Primăria Capitalei: „Când democrația se va întoarce în această țară vă asigur vor fi alegeri libere peste tot nu doar la București. Nu mă pot implica în niciun fel, nu pentru că refuz ci pentru că nu pot crede în aceste alegeri (…) Lupii nu se vând pentru un os mai mare niciodată”.