Ministrul Nazare: Anul viitor este anul PNRR-ului. Nu ne mai întâlnim cu aşa ceva. Eu cred sincer că România îşi va reveni

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, crede că economia României îşi va reveni după măsurile economice. El a precizat că în acest an, după rectificarea bugetară, au fost alocaţi bani mai mulţi pentru investiţii, comparativ cu anul trecut, transmite News.ro.

”În acest an, prin rectificare, am asigurat un spaţiu de 152 de miliarde pentru investiţii. E mult mai mult decât anul trecut. Dar anul viitor este anul PNRR-ului. Nu ne mai întâlnim cu aşa ceva. Pentru că până în august trebuie să luăm bani. E crucial să luam, e crucial, pentru că nu mai avem o extindere de termen. Nu-i putem lua decât până în august şi în mod cert, cu cât absorbim mai mulţi bani, cu atât se va reflecta şi în creşterea economică. Deci, pe de-o parte trebuie să absorbim cât mai mult din fonduri europene şi după aceea să eficientizăm cheltuielile cât mai bine şi în central şi în local”, a declarat Alexandru Nazare la Antena 3, duminică seară.

Nazare a precizat că dacă nu ar fi fost luate măsuri de către guvern, situaţia României ar fi fost mai rea.

”Situaţia generală ar fi fost mult mai rea dacă nu luam măsurile la momentul respectiv. (…) Eu cred că economia îşi va reveni. Cred sincer că România îşi va reveni. Şi bineînţeles că ţine de noi, ţine de cum ne comportăm la guvernare şi ce facem, fiecare ministru în parte, dar eu cred că avem şanse, avem premisele de revenire a economiei în 2026”, a precizat Nazare.