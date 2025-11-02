G4Media.ro
Grav accident rutier în Maramureș, urmat de un incendiu/ Un om a…

Grav accident rutier în Maramureș, urmat de un incendiu/ Un om a murit, altul e resuscitat, iar un al treilea este rănit/ O ţeavă de gaz a fost fisurată

Articole

Un accident urmat de incendiu, în care a fost implicată o maşină, a avut loc în localitatea Făureşti, judeţul Maramureş. În autoturism se aflau trei persoane, dintre care una a decedat pe loc, iar o alta a fost găsită în stop cardio-respirator. În urma accidentului, o ţeavă de gaz a fost fisurată, relatează News.ro.

”Cu puţin timp în urmă, pompierii au fost alertaţi cu privire la producerea unui accident rutier, urmat de incendiu, în care a fost implicat un singur autoturism, în localitatea Făureşti. Au fost alocate forţe de intervenţie din cadrul Detaşamentului de Pompieri Baia Mare, constând în două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, un echipaj de descarcerare şi două echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanţă Maramureş”, a transmis ISU Maramureş.

Când au ajuns la locul accidentului, pompierii au identificat trei victime. Una dintre acestea era decedată

”O altă victimă a fost găsită în stop cardio-respirator. Personalul medical a procedat pentru aplicarea protocolului de resuscitare. Cea de a treia victimă este conştientă şi cooperantă. Totodată, echipajul de Terapie Intensivă Mobilă a fost solicitat în sprijin”, a precizat ISU Maramureş.

Cele două persoane rănite au fost transportate la spital de către echipajele medicale.

În urma accidentului, o ţeavă de gaz a fost fisurată, astfel, fiind solicitate pentru intervenţie şi echipele furnizorului de gaze care au decis sistarea alimentării cu gaz. Echipele de intervenţie ale operatorului de gaze intervin pentru remedierea problemei.


