Intervenţie a Salvamont Maramureș pentru recuperarea a doi tineri ucraineni blocaţi pe munte. Unul dintre ei este rănit şi nu se mai poate deplasa

Salvamontiştii şi poliţiştii din frontieră din Maramureş intervin, duminică seară, pentru recuperarea a doi tineri cetăţeni ucraineni care au rămas blocaţi în Munţii Maramureşului. Datele primite de către salvatori arată că unul dintre ucraineni este rănit, nemaiputându-se deplasa, transmite News.ro.

Intervenţia are loc duminică seară, în zona cunoscută sub denumirea Şaua Strunga, unde doi tineri de 24, respectiv 25 de ani, cetăţeni ucraineni, au rămas blocaţi.

„Unul dintre ei a suferit un traumatism al membrului inferior fiind in imposibilitatea de a se deplasa singur. Echipa de prim răspuns a Salvamont Maramureş va face joncţiunea la baza muntelui cu Politia de Frontiera Valea Vişeului , structura din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei”, informează Salvamont Maramureş.

Salvatorii precizează că zona în care cei doi tineri se află este una greu accesibilă.

La ora transmiterii acestei ştiri acţiunea de salvare este în desfăşurare.

În urmă cu un an, în aceeaşi zonă, salvatorii montani maramureşeni au participat, timp de şapte ore, la o acţiune de salvare a unui tânăr ucrainean care a trecut graniţa prin munţi şi care a fost găsit în stare foarte gravă, având o pisică la piept.