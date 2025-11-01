Tânăr ucrainean, recuperat din Munţii Maramureşului după o acţiune care a durat şase ore. El se afla de 21 de zile pe drum şi de patru zile nu mai avea provizii

Un tânăr ucrainean în vârstă de 26 de ani, care a trecut graniţa prin munţi în România, a fost recuperat de către salvamontiştii din Maramureş, după o acţiune care a durat şase ore. El se afla de 21 de zile pe drum şi de patru zile nu mai avea provizii, transmite News.ro.

Intervenţia Salvamont Maramureş a avut loc, sâmbătă dimineaţă, în urma unui apel la 112 prin care se solicita ajutor pentru recuperarea unui bărbat de 26 de ani, cetăţean ucrainean, care era epuizat, fără provizii şi nu mai avea baterie la telefon.

În urma unei acţiuni care a durat şase ore, salvatorii l-au coborât pe bărbat în siguranţă din Munţii Maramureşului.

”Din spusele lui se afla de 21 zile pe drum prin munţi, iar de mai bine de 4 zile nu a mai mâncat nimic fiindcă i s-au terminat proviziile. Era epuizat fizic, acuza o stare de rău, dar, după ce salvatorii montani l-au recuperat şi i-au oferit sandvich-uri, batoane proteice şi ceai cald, tânărul a început să îşi revină şi, ajutat de echipele de salvare, a fost coborât din munte”, informează oficialii Salvamont Maramureş.

La baza muntelui, după ce a fost din nou verificat şi fiindcă starea de sănătate se îmbunătăţise, ucraineanul a fost preluat pentru ancheta care se deschide în astfel de cazuri.