Statele Unite nu vor trimite „reprezentanţi de nivel înalt” la COP30, conferinţa anuală organizată de ONU pe teme climatice

Statele Unite nu vor trimite „reprezentanţi de nivel înalt” la importanta conferinţă anuală organizată de ONU pe teme climatice, care va începe pe 10 noiembrie în oraşul amazonian Belem din Brazilia, a anunţat sâmbătă un oficial de la Casa Albă, informează AFP, transmite Agerpres.

Preşedintele Donald Trump, care a declarat că schimbările climatice reprezintă „cea mai mare escrocherie realizată vreodată” şi a criticat ştiinţa climatologică de la tribuna Adunării Generale a ONU în urmă cu câteva săptămâni, nu intenţionează să se deplaseze la acest eveniment.

Totodată, Statele Unite nu vor trimite „reprezentanţi de nivel înalt la COP30”, a declarat un oficial de la Casa Albă, explicând că „preşedintele Trump dialoghează direct cu liderii politici din lumea întreagă pe teme legate de energie, după cum o demonstrează acordurile comerciale şi acordurile de pace istorice, care acordă toate un rol important parteneriatelor energetice”.

De la revenirea sa la putere în luna ianuarie, Donald Trump a decis să retragă din nou Statele Unite din Acordul pentru climă de la Paris, la fel cum a procedat şi în timpul primului său mandat.

Însă, având în vedere că este prevăzut un preaviz de un an înainte de ieşirea efectivă din acord, SUA face încă parte din acesta.

Preşedintele republican încearcă să meargă şi mai departe de această dată.

Washingtonul a zădărnicit recent un plan global de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, ameninţând cu măsuri de represalii ţările care erau în favoarea acestuia.

Iar apărătorii protejării climei se tem că Donald Trump intenţionează să retragă Statele Unite şi din Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (CCNUCC), ceea ce ar putea împiedica viitoarele administraţii americane să se alăture din nou Acordului de la Paris.

Oficiali locali „în forţă”

Deşi administraţia preşedintelui Donald Trump ignoră evenimentul climatic din Brazilia, peste o sută de oficiali locali americani – guvernatori, primari şi alţi aleşi – vor fi prezenţi în oraşul amazonian Belem.

„Venim în forţă”, a declarat Gina McCarthy, consilieră pe probleme climatice a fostului preşedinte american Joe Biden şi copreşedintă a coaliţiei „America Is All In” („America este pe deplin mobilizată”), care reuneşte oficiali locali angajaţi în sprijinirea cauzei climatice.

„Aleşii locali au puterea de a acţiona pe cont propriu, de a întreprinde acţiuni climatice pe teritoriul naţional şi în străinătate. Şi vom respecta promisiunile făcute poporului american şi partenerilor noştri internaţionali”, a adăugat ea.

Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a insistat să organizeze cea de-a 30-a conferinţă anuală a Naţiunilor Unite privind negocierile climatice (10-21 noiembrie) în Amazonia, care găzduieşte cea mai mare pădure tropicală din lume şi care joacă un rol cheie în lupta împotriva schimbărilor climatice.

El a convocat în prealabil la Belem un summit al liderilor mondiali, prevăzut pentru 6 şi 7 noiembrie. Până în prezent, mai puţin de 60 de lideri politici şi-au confirmat prezenţa.

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul britanic Keir Starmer şi preşedintele columbian Gustavo Petro vor fi prezenţi. China va fi reprezentată de viceprim-ministrul Ding Xuexiang.

În 2024, aproximativ 75 de lideri ai lumii au participat la COP29 în Azerbaidjan, un număr deja mai mic decât cel înregistrat la ediţia precedentă din 2023, desfăşurată la Dubai.

Potrivit reprezentanţilor Braziliei, 170 de delegaţii sunt acreditate la conferinţa ONU privind clima din acest an.