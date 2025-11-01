Simona Halep la Turneul Campioanelor, alături de Muguruza şi Sabalenka: „Un singur teren. Trei jucătoare numărul 1 mondial”
Simona Halep este prezentă în această perioadă la Turneul Campioanelor, la Riad, unde i-a înmânat Arinei Sabalenka trofeul pentru numărul 1 mondial, transmite News.ro.
“Un singur teren. Trei jucătoare nr. 1 mondial.
Sunt onorată să împărtăşesc din nou acest moment cu aceste două campioane incredibile! Chiar dacă este doar pentru câteva fotografii.
P.S. Am aflat astăzi că doar 12 jucătoare din istorie au terminat anul pe locul 1 mondial de mai multe ori, şi sunt mândră să fiu una dintre ele”, a notat Halep pe Facebook după evenimentul la care a fost alături de Sabalenka şi de Garbine Muguruza.
Simona Halep a fost lider WTA la final de an în 2017 şi 2018.
