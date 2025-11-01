G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Simona Halep la Turneul Campioanelor, alături de Muguruza şi Sabalenka: „Un singur…

Simona Halep Riad Turneul Campioanelor
Sursa foto: Facebook Simona Halep

Simona Halep la Turneul Campioanelor, alături de Muguruza şi Sabalenka: „Un singur teren. Trei jucătoare numărul 1 mondial”

Sportz1 Noi • 178 vizualizări 0 comentarii

Simona Halep este prezentă în această perioadă la Turneul Campioanelor, la Riad, unde i-a înmânat Arinei Sabalenka trofeul pentru numărul 1 mondial, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

“Un singur teren. Trei jucătoare nr. 1 mondial.

Sunt onorată să împărtăşesc din nou acest moment cu aceste două campioane incredibile! Chiar dacă este doar pentru câteva fotografii.

P.S. Am aflat astăzi că doar 12 jucătoare din istorie au terminat anul pe locul 1 mondial de mai multe ori, şi sunt mândră să fiu una dintre ele”, a notat Halep pe Facebook după evenimentul la care a fost alături de Sabalenka şi de Garbine Muguruza.

Simona Halep a fost lider WTA la final de an în 2017 şi 2018.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.