Tragedie în India: 9 morţi şi zeci de răniţi în urma unei busculade la un templu hindus

O busculadă la un templu hindus popular din sudul Indiei a dus la moartea a cel puţin nouă persoane şi rănirea a zeci de alte persoane, au anunţat sâmbătă autorităţile locale, potrivit AP, preluată de News.ro.

Incidentul a avut loc la templul Swamy Venkateswara din districtul Srikakulam al statului Andhra Pradesh, unde numeroase persoane se adunaseră pentru a sărbători una dintre zilele sacre ale hinduismului, „Ekadashi”, a declarat pentru Associated Press ofiţerul superior de poliţie K. V. Maheswra Reddy.

În această zi, credincioşii postesc şi se roagă zeului Vishnu, o zeitate importantă în religia hindusă.

O anchetă preliminară arată că un grilaj de fier menit să menţină ordinea în rândul credincioşilor la templu s-a rupt, ducând la o aglomeraţie necontrolată, a spus Reddy.

Swapnil Dinkar Pundkar, înalt funcţionar al administraţiei locale, a declarat că se teme că numărul victimelor va creşte. „Iniţial, am primit rapoarte privind şapte decese, dar alte două persoane au murit din cauza rănilor, iar starea altor două este critică”, a spus el.

Dintre cei decedaţi, opt sunt femei şi unul este un copil, a spus Pundkar, adăugând că cel puţin 16 credincioşi răniţi în aglomeraţia din mulţime sunt trataţi la un spital local, în timp ce alţi 20 sunt în stare de şoc şi sunt ţinuţi sub observaţie la un alt spital.

Autorităţile statale din Andhra Pradesh au declarat că locul era un templu privat situat pe un teren de 12 acri (4,8 hectare) şi nu se afla sub controlul administraţiei guvernamentale. În ciuda capacităţii maxime de 3.000 de persoane, sâmbătă mulţimea a crescut la aproximativ 25.000 de persoane.

„Nu s-au luat măsurile necesare şi nici nu s-au furnizat informaţii guvernului de către persoana în cauză. Acesta este motivul tragediei”, a declarat unitatea de verificare a faptelor a statului într-un comunicat publicat pe reţelele de socializare.