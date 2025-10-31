Rămâne cum au stabilit procurorii: instigarea la alungarea ungurilor din țară nu e infracțiune

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea, Fănel Rusu, a confirmat soluția de clasare dispusă de Parchetul Babadag, într-un dosar în care președintele Consiului Județean Covasna, Tamas Sandor, acuza un cetățean din județul Tulcea de infracțiunea de incitare la ură și discriminare pe baze etnice.

Tamas Sandor a prezentat drept dovadă o postare pe TikTok a unui individ din comuna tulceană Horia, Nicolae Vădineanu, în care acesta, într-un limbaj deosebit de violent, instiga la alungarea maghiarilor din România. Clipul a fost postat într-un moment politic sensibil, între cele două tururi ale alegerilor prezidențiale din mai, după ce George Simion cîștigase primul tur.

Iată ce spunea individul în clip: „Fac și eu un apel către ungurii ăia de la Târgu Secuiesc, fir-ar rasa voastră a dracului de lepre penale, care ați refugiat din Ungaria la noi, în România. Acuma, că a ieșit… a ieșit George Simion președintele României, e bine, frumos, fir-ar rasa voastră al dracului de bozgori împuțiți, să vă ia, să vă ducă, să vă trimeată George Simion la Budapesta, bă, futu-vă-n gură să vă fut. Că voi spuneți tot timpul că Ardealul e al vostru, în mijlocul României, fir-ar rasa voastră ai dracului de pripași, de refugiați de la unguri. Să vă duceți în morții mamei voastre de bozgori, futu-vă-n gură, în Ungaria, băga-mi-aș pula în rasa voastră, da! Ce prost ar fi George… Eu dacă eram ca George Simion, deja vă dădeam papucii, futu-vă-n gură, până acuma”.

În primă instanță, Parchetul Judecătoriei Babadag a dispus clasarea cazului, pe motiv că mesajul „reprezintă o manifestare individuală a frustrării, furiei și, de ce nu, a sarcasmului autorului, în urma unui incident probabil izolat”. În apărarea făptașului, Parchetul Babadag invoca total anapoda jurisprudența Curții Constituționale și a Curții Europene a Drepturilor Omului, așa cum a arătat G4Media la începutul lunii octombrie.

Tamas Sandor a atacat soluția de clasare la nivelul superior, Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea, însă fără succes: această unitate de Parchet a menținut soluția de clasare.

„Reexaminând actele de urmărire penală, se constată că soluția de clasare dispusă de procuror este legală şi temeinică, din probele administrate în cursul urmăririi penale reieşind că fapta concretă dedusă cercetărilor nu poate fi circumscrisă unei infracțiuni, ci contravenţiei. Acțiunea de incitare implică o intensitate mult mai ridicată de îndemnare, instigare a publicului, rezultatul urmărit fiind imediat, iar nu îndepărtat în timp, ca perspectivă”, și-a motivat decizia Parchetul Tribunalului Tulcea. Cu alte cuvinte, cazul e de competența Consilului pentru Combaterea Discriminării.

În ultimele luni, procurorul general al României, Alexandru Florența, a declarat în mai multe rânduri că Parchetul va promova politici de „toleranță zero” față de orice acte de extremism, dar aceste instrucțiuni nu par să fi ajuns și la subordonații săi din județul Tulcea.