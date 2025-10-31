Ministrul Educației, întrebat de un elev de ce la școală contează mai mult notele și mai puțin pasiunile: Fiecare profesor trebuie să accepte că nu toți copiii pot să fie pasionați la toate disciplinele

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a fost întrebat de un elev „de ce la școală contează doar notele și mai puțin creativitatea și pasiunile”, transmite Edupedu.ro.

Invitat la podcastul „În banca din spate” al elevilor de la Centrul de Jurnalism al Liceului „Danubius”, ministrul Daniel David a spus că nu ar trebui să conteze doar notele.

„Până la urmă, pasiunea, creativitatea ar trebui să fie valorizate la fiecare disciplină”, a răspuns David.

Daniel David a spus că „un bun profesor trebuie să știe să le coordoneze” (n. red. pe toate cele trei: pasiune, note și creativitate) și „să accepte că în final contează transferul de competențe și că nu toți copiii pot să fie pasionați pentru toate disciplinele.”

