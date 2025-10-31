Ministrul Educației: Pe mine singurul lucru care mă apără în această perioadă e doar faptul că spun adevărul

„Pe mine singurul lucru care mă apără în această perioadă e doar faptul că spun adevărul”, a declarat ministrul Educației, Daniel David, într-un interviu acordat adevărul.ro, în care a justificat din nou măsurile dure din educație ca fiind „necesare” și a pledat pentru teme mai scurte pentru elevi, printre altele. Declarația vine după luni de zile în care ministrul a fost acuzat public de sindicate, profesori și jurnaliști că a mințit în repetate rânduri în legătură cu efectele pachetului fiscal-bugetar și cu rolul său în susținerea unor măsuri de austeritate impuse de Guvernul Bolojan, din care face parte, scrie Edupedu.ro.

Declarația a avut loc în contextul discuției despre temele pentru elevi, dar referirea ministrului era la întregul său discurs public. Redăm fragmentul respectiv:

Moderatoare: „Sunt mulți părinți care spun că și copiii ajung la epuizare, ajung la burnout, din cauza faptului că stau la școală 5-6-7 ore, apoi acasă ajung să aibă teme și, astfel, ajung la un program mai încărcat decât al unui adult care lucrează cu normă întreaga. Ajung să lucreze mai mult de 40 de ore săptămână. Ce putem face în acest caz?

Daniel David: Trebuie să ne hotărâm ce vrem să facem și aici. Repet, pe mine singurul lucru care mă apără în această perioadă, sau pe orice ministru de fapt, că, totdeauna, când devii politician, automat tot ce spui e pus din start sub semnul întrebării, nu mai ai credibilitatea din start. Pe mine mă protejează doar faptul că spun adevărul. Și mă puteți întreba: ați spus asta și cum stau lucrurile, de fapt? Și aici trebuie să ne hotărâm, pentru că, când te uiți pe anul școlar, și la nivel de gimnaziu, și la nivel de liceu, și la nivel de învățământ primar, noi avem un număr de ore mai mic decât media OECD-ului. Deci, copiii din celelalte țări europene sau ale OECD-ului – mulți copii – au mai multe ore pe parcursul anului școlar decât copiii noștri”.

Afirmațiile ministrului despre cum că ar fi spus adevărul sunt contrazise de realitate. Mandatul al doilea, de ministru, al lui Daniel David, a fost marcat de o serie de declarații contradictorii, informații false promovate oficial și o gravă faptă de cenzură a analizei cercetătorilor științifici.

