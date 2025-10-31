Protecția animalelor: blană sau fără blană, inconsecvențele grupului Galeries Lafayette

Grupul Galeries Lafayette este subiectul unei critici negative din partea presei naționale după ce a indicat pe site-ul său că vinde o piesă vestimentară din blană artificială, când de fapt era din blană naturală, relatează Fashion United.

„O jachetă pentru copii de la marca Il Gufo a fost prezentată pe site ca fiind „o jachetă scurtă cu glugă din blană artificială”, relatează BFM. Cu toate acestea, pe site-ul mărcii în cauză, se indică faptul că blana este 100% „Finracoon/Nyctereutes procyonoides”. Adică o specie de raton originar din Asia de Est. „

Din nou, colectivul SIPE (Stop à l’Impunité des Professionnels de l’Elevage), al cărui obiectiv este să se asigure că Galeries Lafayette nu mai comercializează blană animală, a sesizat cazul.

„Consumatorii au dreptul la informații corecte și verificabile. Menținând această confuzie între blana falsă și cea reală, Galeries Lafayette participă la banalizarea unei industrii crude și opace. Facem apel la mobilizarea cetățenilor pentru a cere ca acest brand francez să adopte în sfârșit o politică de interzicere a blănurilor animale”, se arată în comunicatul de presă al SIPE.

Galeries Lafayette și-a rectificat foarte repede eroarea și a salutat acțiunea colectivului, prin e-mail, în următorii termeni: „Vă mulțumim foarte mult că ne-ați semnalat o indicație eronată privind originea blănii unui articol de pe site-ul nostru. Angajamentul dumneavoastră față de cauza animalelor este prețios și vă suntem recunoscători pentru vigilența dumneavoastră.”

Și s-a adaugat în acest e-mail: „Galeries Lafayette își reafirmă angajamentul față de cauza animalelor și rămâne la dispoziție pentru orice întrebări sau nelămuriri suplimentare pe care le-ați putea avea”.

Un moment culminant pentru o structură care nu a dorit niciodată să deschidă o discuție cu membrii colectivului și chiar i-a amenințat că va iniția proceduri legale dacă membrii vor continua să perturbe activitatea magazinului Haussmann.

Nici măcar nu a dorit să răspundă FashionUnited când redacția i-a rugat să se pronunțe pe tema blănurilor vândute în magazine.

Există, așadar, un discurs dublu care constă în dorința de a inscripționa noua strategie CSR, numită „Dreaming Tomorrow”, într-o manieră mai responsabilă, continuând în același timp să practice un comerț care generează suferința animalelor.