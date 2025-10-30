Premierul Bolojan, la Antena 1: La Romatsa, conducerea și-a majorat anul acesta salariul de la 72.000 de lei la 142.000 de lei lunar, brut. Asta înseamnă aproape 20.000 de euro net

Premierul Ilie Bolojan a acuzat joi conducerea Romatsa că și-a majorat salariile de la 72.000 de lei la 142.000 de lei lunar brut în acest an, în condițiile în care este vorba despre o companie de tip monopol care “își încasează veniturile în orice condiții”. “Asta înseamnă aproape 20.000 de euro salariu net”, a comentat primul ministru, invitat la Antena 1.

Un alt exemplu dat de premier este Administrația Canalelor Navigabile, unde deși profitul a scăzut salariile directorilor s-au dublat.

“Aceste lucruri trebuie să le corectăm. Am atras atenția celor de la Transporturi, vă rog să corectăm aceste aspecte”, a subliniat el.

Despre relația cu Grindeanu:

Discut cu toți președinții partidelor

Întotdeauna am încurajat relații de respect și colegialitate

Despre chemarea sa în fața Parlamentului

Când voi primi invitația voi răspunde instituțional, mâine

Când ai o funcție de răspundere, sunt lucruri cu care nu te joci. Apărarea țării noastre, reprezentarea țării, interesele majore, trebuie să fie un pachet de probleme pe care omanezi responsabili le scot din zona de lupte politice ieftine pentru a marca un punct sau altul

Dacă vrem rezultate maxime în plan extern, problemele noastre strategice nu sunt transformate într-un circ

Despre plecarea trupelor americane

Decizia de a reduce trupele americane din Europa a fost o decizie a armatei SUA, pe care o respectăm

Administrația Trump a anunțat după instalare că are ca priorități siguranța SUA, mutarea centrului de greutate în zona Asia Pacific, și ca aliații să-și asume o parte mai mare din apărarea lor

În aceste zile trupele americane aduse suplimentare în Europa după invazia Ucrainei au fost retrase și asta este realitate

Această decizie fusese anunțată

Luni am fost notificați prin atașatul militar de la ambasada din Washington

Nui înseamnă că dacă aceste trupe americane nu au mai venit, era o rotație, trupele aliaților noștri, partenerii din NATO, SUA, sunt în România, și toate garanțiile de securitate date României sunt în picioare

Ceea ce facem este să definitivăm negocierile pentru accesarea fondurilor europene din creditul SAFE

În a doua jumătate a lui noiembrie vor fi finalizate

Vrem să facem ce ține de noi pentru apărarea țării noastre și să colaborăm cu aliații noștri

O dotare bună pentru armata noastră înseamnă polița de asigurare pentru orice fel de situație

Despre coaliția de guvernare

Nu se pune această problemă cu plecarea (mea din funcția de prim ministru). Când ești pe această funcție ești conștient că percepția despre țară ține de stabilitatea politică

Trebuie să faci ce trebuie făcându-te că nu auzi criticile strict politice, tocmai pentru a nu potența conflicte

Faptul că în această coaliție apar atacuri nu e de natură să creeze percepția de stabilitate, de predictibilitate, care contează foarte mult pentru cei care ne împrumută

Facă dobânda ar fi la jumătate, atunci nu am avea 3% fin PIB, și am avea în plus 20 de miliarde de lei

Despre măsurile de austeritate adoptate de Guvern

Nu puteam evita creșterea de TVA, datorită faptului că dacă nu veneam cu un plan de măsuri imediat ni s-ar fi suspendat fondurile europene

Prin blocarea fondurilor europene, am fi intrat în incapacitate de plată

Acest tip de măsuri sunt de corecție, nu au cum să fie aplaudate

Este doar un pachet de măsuri

Am ajuns ca într-un an de zile, cum e anul viitor totalul dobânzilor pe care le plătește România să fie 3% din PIB

30 de miliarde de euro cheltuim în plus în fiecare an

Despre salariile din companiile de stat:

Statul nu este neputincios, dar prin tolerarea de către miniștri prin legi adoptate prost, proceduri care au debalansat lucrurile, într-o bună parte din companii oamenii și-au făcut contracte de management pe câțiva ani de zile și nu au nicio motivație, forțare, pentru a face performanță

La Romatsa, care este o companie monopolistă, conducerea și-a majorat salariile în acest an de la 72.000 de lei la 142.000 de lei lunar brut, asta înseamnă 20.000 de euro salariu lunar net. Aici trebuie să intervină ministerul Transporturilor

Avem o altă companie, Administrația Canalelor Navigabile, unde profiturile au scăzut dar salariile la directori s-au dublat

Aceste contracte acum sunt foarte greu de spart

Aceste lucruri trebuie să le corectăm. Am atras atenția celor de la Transporturi, vă rog să corectăm aceste aspecte

Acolo unde ai pierderi nu e normal să primești an de an subvenții tot mai mari

Ministerele trebuie să-și facă treaba

Putem schimba miniștri la trei patru luni, dar acest lucru nu rezolvă problemele. Ai nevoie de oameni serioși, de oameni care au stabilitate

Colegii mei încearcă să-și facă datoria, dar trebuie acționat sistematic și corectate lucrurile

Despre încrederea românilor în clasa politică