Mai mult de jumătate dintre americani se opun sălii de bal pe care Trump o dorește la Casa Albă / Proiectul costă 300 de milioane de dolari

Majoritatea americanilor se opun planului președintelui Donald Trump de a înlocui aripa estică a Casei Albe cu o sală de bal în valoare de 300 de milioane de dolari, potrivit unui nou sondaj publicat joi, scrie Politico.

Cincizeci și șase la sută dintre americani au declarat că se opun proiectului, iar doar 28 la sută și-au exprimat sprijinul pentru acesta, potrivit sondajului realizat de The Washington Post-ABC News-Ipsos.

Sondajul a arătat că renovarea se bucură de un sprijin semnificativ mai mare în rândul republicanilor decât în rândul democraților. Șaizeci și doi la sută dintre republicani o susțin, în timp ce 88 la sută dintre democrați se opun sălii de bal. Independenții au fost mai împărțiți, 17 la sută susținând proiectul și 61 la sută dezaprobându-l.

Deși Trump a insistat inițial că proiectul nu va afecta structura existentă a Casei Albe, administrația a demolat acum complet aripa de est a Casei Albe, care a găzduit în trecut biroul primei doamne și alte săli de recepție. Trump a declarat că noua sală de bal de 8.361 metri pătrați, pe care Casa Albă se așteaptă să o finalizeze cu mult înainte de 2029, va găzdui evenimente ale Casei Albe pentru aproape 1.000 de persoane.

Administrația a solicitat donații de la câteva zeci de donatori de profil înalt ai lui Trump, inclusiv doi oficiali din Cabinet, mai mulți investitori miliardari și unele dintre cele mai mari companii de tehnologie și criptomonede din Silicon Valley, pentru a plăti renovarea. Casa Albă a promis, de asemenea, să dezvăluie suma pe care Trump o contribuie personal la proiect, o cifră pe care administrația nu a făcut-o publică încă, dar nu a specificat când o va face.

Proiectul a fost criticat dur de către legislatorii democrați.

Cu toate acestea, Casa Albă a respins criticile aduse proiectului, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt susținând că sala de bal va fi „o adăugire magnifică la Casa Albă pentru mulți ani de acum înainte”.

„Cred că există o mulțime de indignare falsă în acest moment, deoarece aproape fiecare președinte care a locuit în această frumoasă Casă Albă din spatele meu a făcut modernizări și renovări proprii”, a declarat Leavitt într-un interviu acordat Fox News săptămâna trecută.

Sondajul Washington Post-ABC News-Ipsos a fost realizat online în perioada 24-28 octombrie, pe un eșantion aleatoriu de 2.725 de adulți. Marja de eroare a eșantionării a fost de plus sau minus 1,9 puncte procentuale, cu o marjă mai mare pentru subgrupuri.