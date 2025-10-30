G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Actorul George Burcea, candidatul POT la Primăria Capitalei / Fostul soț…

George Burcea
Sursa foto: Facebook George Burcea

VIDEO Actorul George Burcea, candidatul POT la Primăria Capitalei / Fostul soț al Andreei Bălan a înregistrat un clip în 2021 în care afirma că „unele femei merită să fie bătute cu mese, cu scaune”

Articole30 Oct • 819 vizualizări 0 comentarii

Actorul Georgea Burcea (37 de ani), fostul soț al Andreei Bălan, este candidatul susținut de formațiunea extremistă Partidul Oamenilor Tineri (POT) la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei. În anul 2021, actorul a înregistrat un clip în care afirma că „unele femei merită să fie bătute cu mese, cu scaune”.

George Burcea și-a anunțat candidatura, într-un clip distribuit pe rețelele de socializare, filmat la New York. El spune că vrea să se întoarcă din New York la București.

În anul 2021, Editura Hyperliteratura a decis retragerea de pe piață a cărții „Scrisoare către Ceaușescu”, scrisă de George Burcea, după ce actorul a postat pe Instagram un îndemn la violență împotriva femeilor. În live-ul de pe rețeaua de socializare, actorul George Burcea repeta că „unele femei merită să fie bătute de bărbați”, scria Libertatea.

„Eu sunt pentru voi, pentru înțelegere și dragoste, pentru înțelegerea cuplului, și voi mă înjurați că eu gătesc? Păi, fetelor, vă repet, vă doresc să aveți bărbați care în momentul în care vin de la muncă să vă ia la palme. Cu mese, cu scaune, cu capace, cum îi dădea bunicul buniicii mele, acum 15-20-30 de ani”, spune Geroge Burcea în filmarea sa live.

El a continuat să afirme că „unele femei asta merită”: „Vă doresc capace în cap, sincer, pentru că se pare că asta meritați. […] bărbați, bateți-le! Dacă nu e ciorba fierbinte, sau mămăliga nu e fierbinte, bateți-le, bro, ca asta merită probabil, iertați-mă. Să ajung pe tot TikTok-ul și pe tot internetul din România…”, a declarat George Burcea în video-ul live, intitulat „Vă meritați soarta”.

În februarie 2020, fusese prins de polițiștii de la Rutieră conducând după ce consumase cocaină, sxria Adevărul.

George Burcea a fost căsătorit cu cântăreața Andreea Bălan și au împreună doi copii.

Cel mai cunoscut rol interpretat de George Burcea este Lurch în serialul „Wednesday” (2022)

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Premierul Bolojan, la Antena 1: La Romatsa, conducerea și-a majorat anul acesta salariul de la 72.000 de lei la 142.000 de lei lunar, brut. Asta înseamnă aproape 20.000 de euro net

Articole30 Oct • 3.435 vizualizări
0 comentarii

„Ultima bătălie se apropie”: un nou trailer pentru ultimul sezon din „Stranger Things”

Articole30 Oct • 232 vizualizări
0 comentarii

LIVE Oana Gheorghiu a depus jurământul pentru funcția de vicepremier, într-o ceremonie la Palatul Cotroceni / Președintele Nicușor Dan nu a transmis niciun mesaj public

Articole30 Oct • 1.841 vizualizări
2 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.