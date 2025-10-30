VIDEO Actorul George Burcea, candidatul POT la Primăria Capitalei / Fostul soț al Andreei Bălan a înregistrat un clip în 2021 în care afirma că „unele femei merită să fie bătute cu mese, cu scaune”

Actorul Georgea Burcea (37 de ani), fostul soț al Andreei Bălan, este candidatul susținut de formațiunea extremistă Partidul Oamenilor Tineri (POT) la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei. În anul 2021, actorul a înregistrat un clip în care afirma că „unele femei merită să fie bătute cu mese, cu scaune”.

George Burcea și-a anunțat candidatura, într-un clip distribuit pe rețelele de socializare, filmat la New York. El spune că vrea să se întoarcă din New York la București.

În anul 2021, Editura Hyperliteratura a decis retragerea de pe piață a cărții „Scrisoare către Ceaușescu”, scrisă de George Burcea, după ce actorul a postat pe Instagram un îndemn la violență împotriva femeilor. În live-ul de pe rețeaua de socializare, actorul George Burcea repeta că „unele femei merită să fie bătute de bărbați”, scria Libertatea.

„Eu sunt pentru voi, pentru înțelegere și dragoste, pentru înțelegerea cuplului, și voi mă înjurați că eu gătesc? Păi, fetelor, vă repet, vă doresc să aveți bărbați care în momentul în care vin de la muncă să vă ia la palme. Cu mese, cu scaune, cu capace, cum îi dădea bunicul buniicii mele, acum 15-20-30 de ani”, spune Geroge Burcea în filmarea sa live.

El a continuat să afirme că „unele femei asta merită”: „Vă doresc capace în cap, sincer, pentru că se pare că asta meritați. […] bărbați, bateți-le! Dacă nu e ciorba fierbinte, sau mămăliga nu e fierbinte, bateți-le, bro, ca asta merită probabil, iertați-mă. Să ajung pe tot TikTok-ul și pe tot internetul din România…”, a declarat George Burcea în video-ul live, intitulat „Vă meritați soarta”.

În februarie 2020, fusese prins de polițiștii de la Rutieră conducând după ce consumase cocaină, sxria Adevărul.

George Burcea a fost căsătorit cu cântăreața Andreea Bălan și au împreună doi copii.

Cel mai cunoscut rol interpretat de George Burcea este Lurch în serialul „Wednesday” (2022)