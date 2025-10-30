Lituania închide din nou aeroportul din Vilnius din cauza baloanelor meteorologice

Aeroportul din Vilnius, Lituania, s-a închis temporar joi din cauza baloanelor meteorologice care zburau în apropierea sa, a anunțat aeroportul într-o postare pe Facebook, acesta fiind al șaselea incident de acest gen din această lună, scrie Reuters.

Lituania a declarat că baloanele sunt trimise de contrabandiști care transportă țigări de contrabandă, dar îl acuză și pe președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, că nu oprește această practică.

„Conform informațiilor preliminare, decizia de a restricționa spațiul aerian a fost luată din cauza unui balon (sau a unor baloane) care zburau în direcția aeroportului din Vilnius”, au anunțat joi reprezentanții aeroportului.

Traficul la aeroportul din capitală a fost suspendat până la ora 21:10 GMT, a adăugat acesta.

Țara baltică a închis deja punctele de trecere a frontierei dintre Lituania și Belarus pentru majoritatea călătorilor până la sfârșitul lunii noiembrie, ca răspuns la perturbările spațiului aerian, și a declarat că intenționează să doboare baloanele.

Lukașenko a declarat că închiderea frontierei lituaniene este o „înșelătorie nebunească” și a acuzat Occidentul că duce un război hibrid împotriva Belarusului și Rusiei, care marchează începutul unei noi ere de divizare cu sârmă ghimpată.