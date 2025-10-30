Lituania îşi închide frontiera cu Belarusul timp de o lună, până pe 30 noiembrie, după pătrunderea unor baloane care transportau ţigări de contrabandă, denunţată de Vilnius şi UE drept un ”atac hibrid” / Mii de muncitori navetişti belaruşi şi companii lituaniene sunt afectate

Lituania a anunţat închiderea – pe o perioadă de o lună – a frontierei cu Belarusul, aliatul Moscovei, ca represalii faţă de pătrunderea unor baloane – care transportau ţigarete de contrabandă dinspre această ţară -, denunţată de către Vilnius şi Uniunea Europeană (UE) drept un ”atac hibrid”, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Potrivit societăţii aeroportuare lituaniene LTOU, 142 de zboruri şi peste 20.000 de pasageri au fost afectaţi de închideri temporare ale aeroporturilor de la Vilnius şi Kaunas, provocate recent zeci de baloane care survolau teritoriul lituanian.

”S-a luat decizia să se închidă frontiera între Lituania şi Belarus timp de o lună”, până la 30 noiembrie, a declarat miercuri presei premierul lituanian Inga Ruginiene.

Ea a precizat că această măsură poate să fie prelungită ulterior.

”Nu putem să nu reacţionăm la un atac hibrid împotriva Lituanieni”, a subliniat ea.

Ministrul lituanian de Interne Vladislav Kondratovic a evocat ”un mesaj clar adresat venicului nostru prea puţin amical, care nu face niciun efort în rezolvarea acestei probleme”.

”AMENINŢARE HIBRIDĂ”

Închiderea frontierei afectează în principal mii de muncitori belaruşi care fac naveta între cele două ţări, dar şi întreprinderi lituaniene care continuă să facă afaceri cu Belarusul urmează să fie afectate, a recunoscut şefa Guvernului.

Vilniusul a anuţat la începutul săptămânii că armata lituaniană va doborî de-acum baloanele care vor intra pe teritoriul lituanian.

În replică, Minskul a cerut mai întâi Lituanieni să caute complicii contrabandiştilor în ţară.

”Politicienii lituanieni au decis să exploateze situaţia şi să arunce toată vina asupra Belaruslui, acoperindu-şi astfel incapacitatea (sau lipsa de voinţă?) de a găsi contrctanţii contrabandiştilor” acasă la ei, a denunţat Ministerul belarus de Externe.

Lituania a primit susţinerea mai multor capitale europene şi a preşedintei Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, care a evocat o ”ameninţare hibridă”.

OPRIREA ”ACŢIUNILOR PROVOCATOARE”

Miercuri, Înalta Reprezentantă UE însărcinată cu Afaceri Externe Kaja Kallas a cerut Minskului să se angajeze să oprească aceste ”acţiuni provocatoare”.

”Cerem regimului belarus să adopte fără întârziere măsuri eficiente în vederea controlării spaţiului său aerian, a frontierelor şi teritoriului său şi să lupte împotriva activităţilor infracţionale organziate”, cerea într-un comunicat Bruxellesul.

Traficul feroviar de pasageri şi de mărfuri între Belarus şi enclava rusă Kaliningrad – prin Litiania – nu va fi afectat de aceste schimbări anunţate, au dat asigurări oficiali lituanieni.

Excepţii de la noua măsură sunt prevăzute, de asemenea, atât în cazul cetăţenilor statelor membre UE şi NATO care se duc în Lituania, cât şi al titularilor unui permis lituanian de reşedinţă şi al persoanelor aflate în tranzit către şi dinspre encalava rusă Laliningrad, situată pe coasta Mării Baltice.

Grănicerii urmează să ia decizii individuale în cazuri ”umanitare”, a anunţat Kondratovic.

Lituania emite vize denumite ”umanitare” – începând din 2020 – persoanelor care fug de reprimarea din Belarus.

Vilniusul a menţinut până în prezent deschise două puncte de trecerea frontierei cu Belarus – la Salcininkai şi Medininkai -, după ce le-a închis în 2023 şi 2024 pe toate celelalte, în urma invaziei Ucrainei de către Rusia.

În septembrie, Polonia vecină şi-a închis temporar frontiera cu Belarusul, în timp ce Minskul găzduia manevre militare comune cu Rusia.

Varşovia a redeschis după aceea doar o parte a posturilor de frontieră.