Lituania va doborî baloanele contrabandiştilor din Belarus, avertizează şefa guvernului de la Vilnius

27 Oct

Şefa guvernului lituanian Inga Ruginiene a declarat luni că ţara sa va începe să doboare baloanele utilizate în scopuri de contrabandă care trec graniţa dinspre Belarus, după ce detectarea în ultimul timp a unor astfel de baloane a dus la întreruperea traficului aerian în mai multe rânduri în această republică baltică, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Lituania, ţară membră a NATO, a închis aeroportul din Vilnius de patru ori săptămâna trecută după ce baloane au pătruns în spaţiul său aerian şi, de fiecare dată, a închis temporar punctele de trecere a frontierei cu Belarus, ca răspuns la incidente.

Autorităţile lituaniene afirmă că aceste baloane sunt trimise de contrabandişti, care pe această cale transportă ţigări de contrabandă, dar l-au acuzat şi pe preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko, un aliat apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin, pentru că nu a oprit această practică.

Ruginiene a calificat incidentele drept „atacuri hibride” şi a declarat că punctele de trecere a frontierei cu Belarus vor fi închise, această măsură exceptându-i doar pe diplomaţi şi cetăţeni ai Uniunii Europene care părăsesc ţara vecină.

„Astăzi am decis să luăm cele mai stricte măsuri, nu există altă cale”, a afirmat Ruginiene într-o conferinţă de presă la Vilnius, adăugând că guvernul său ar putea lua în discuţie şi invocarea articolului 4 din Tratatul NATO privind consultările în materie de securitate.

